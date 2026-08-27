Barnes a souligné l’ambition de Newcastle de reproduire son récent triomphe en coupe et de remporter des trophées sous la direction du nouvel entraîneur. Évoquant les objectifs du club dans la compétition cette saison, l’ailier a déclaré : « Quelques-uns des joueurs les plus expérimentés qui sont ici ont ce goût de la gloire, et c’est ce que nous voulons. L’entraîneur a connu du succès au cours de sa carrière et il veut cela lui aussi, c’est pour cela qu’il est venu ici, donc l’accent est vraiment mis là-dessus. L’objectif ultime est d’aller au bout. »