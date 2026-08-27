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Harvey Barnes vise la gloire en Carabao Cup alors que Newcastle United bat West Brom
Le doublé de Barnes scelle la qualification
Les locaux ont été menés très tôt après une frappe d'Isaac Price, avant que Bazoumana Toure n'égalise avec son premier but pour le club juste avant la pause. Entré à la mi-temps, Barnes a immédiatement donné l'avantage à Newcastle en profitant d'une défense laxiste sur un corner. Si Price a rétabli l'égalité sur penalty, Barnes a offert la victoire 3-2 à la 81e minute grâce à une reprise en une touche sur un centre à ras de terre d'Amar Dedic.
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L’ailier vise un trophée en coupe
Barnes a souligné l’ambition de Newcastle de reproduire son récent triomphe en coupe et de remporter des trophées sous la direction du nouvel entraîneur. Évoquant les objectifs du club dans la compétition cette saison, l’ailier a déclaré : « Quelques-uns des joueurs les plus expérimentés qui sont ici ont ce goût de la gloire, et c’est ce que nous voulons. L’entraîneur a connu du succès au cours de sa carrière et il veut cela lui aussi, c’est pour cela qu’il est venu ici, donc l’accent est vraiment mis là-dessus. L’objectif ultime est d’aller au bout. »
Newcastle prolonge sa régularité en coupe
Ce résultat permet à Newcastle de préserver son solide bilan dans la compétition, avec une victoire lors de chacun de ses quatre derniers tours contre des adversaires issus de divisions inférieures depuis sa défaite contre Brentford en 2020-2021. Avant le coup d'envoi, le club a officiellement présenté la nouvelle recrue Nico Gonzalez au public de St James' Park. Malgré un but encaissé sur penalty, l'équipe de Jaissle a maîtrisé les débats du début à la fin, affichant un total d'expected goals (xG) de 2,83 contre 1,49 pour les visiteurs.
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Déplacement à Millwall en vue
Newcastle tourne désormais son attention vers un déplacement délicat face à Millwall, pensionnaire de Championship, au troisième tour. Jaissle doit maintenir la dynamique de l’effectif alors que l’équipe retrouve la Premier League avant la prochaine trêve internationale. L’intégration rapide de Gonzalez et Toure sera essentielle pour apporter de la profondeur offensive à mesure que les matches s’enchaînent dans plusieurs compétitions.
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