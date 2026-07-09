Mais l’aspect le plus captivant de ce récit est sans doute la rivalité entre les deux attaquants. Il ne fait guère de doute qu’Erling Haaland et Harry Kane sont les deux meilleurs « n° 9 » au monde (pour les besoins de cet argumentaire, Kylian Mbappé n’est pas considéré comme un « n° 9 »). À l’heure actuelle, d’ailleurs, l’écart est considérable.

Pourtant, ils occupent le même poste de deux manières radicalement différentes. Haaland touche peu le ballon, mais se montre absolument redoutable lorsqu’il en a l’occasion. C’est un véritable tueur dans la surface. Kane, quant à lui, est un joueur mobile, un passeur habile qui pourrait très bien évoluer au poste de numéro 10.

Leurs personnalités sont tout aussi contrastées : Kane incarne l’élégance, tandis que Haaland, dix ans plus jeune, affiche une rudesse plus spectaculaire. Qui est le meilleur ? La comparaison est ardue, mais GOAL va tenter de départager ces deux cracks, poste par poste…