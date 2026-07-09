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Harry Kane vs Erling Haaland GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Harry Kane contre Erling Haaland : qui est vraiment le meilleur attaquant du monde ?

Analysis
Coupe du monde
E. Haaland
H. Kane
Angleterre
Norvège
FEATURES
Norvège vs Angleterre

Le quart de finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Norvège, samedi soir, s’annonce riche en enjeux. Les Three Lions alignent plusieurs stars. Les Scandinaves, eux, misent sur un collectif soudé au service d’une seule icône. L’Angleterre a déjà conquis l’Azteca. La Norvège a éliminé le Brésil. L’Angleterre a soulevé le trophée mondial. Pas la Norvège.

Mais l’aspect le plus captivant de ce récit est sans doute la rivalité entre les deux attaquants. Il ne fait guère de doute qu’Erling Haaland et Harry Kane sont les deux meilleurs « n° 9 » au monde (pour les besoins de cet argumentaire, Kylian Mbappé n’est pas considéré comme un « n° 9 »). À l’heure actuelle, d’ailleurs, l’écart est considérable.

Pourtant, ils occupent le même poste de deux manières radicalement différentes. Haaland touche peu le ballon, mais se montre absolument redoutable lorsqu’il en a l’occasion. C’est un véritable tueur dans la surface. Kane, quant à lui, est un joueur mobile, un passeur habile qui pourrait très bien évoluer au poste de numéro 10.

Leurs personnalités sont tout aussi contrastées : Kane incarne l’élégance, tandis que Haaland, dix ans plus jeune, affiche une rudesse plus spectaculaire. Qui est le meilleur ? La comparaison est ardue, mais GOAL va tenter de départager ces deux cracks, poste par poste…

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Finition : Harry Kane

    C'est sans doute le point le plus épineux. Comme indiqué, Kane et Haaland incarnent deux profils d'attaquants très distincts. Kane n'est pas vraiment un avant-centre pur. Haaland, lui, évolue presque exclusivement dans cette zone. Logiquement, il devrait donc être le meilleur finisseur. Son rôle : marquer dans la surface, et il excelle dans cet exercice.

    Cependant, Kane se montre plus complet. Il maîtrise tous les types de finition. Il n’existe pas de but « signature » pour Harry Kane, et c’est une force. Il est aussi à l’aise du pied droit que du pied gauche, il excelle dans les duels aériens et il sait aussi tirer de loin. Haaland est-il un peu plus instinctif ? Probablement. Mais en matière de polyvalence devant le but, c’est Kane qui prend l’avantage.

    • Publicité
  • Erling HaalandGetty Images

    Titre : Erling Haaland

    Le premier but de Haaland pour la Norvège face au Brésil semblait inévitable bien avant sa réalisation. Le ballon circulait sur le côté gauche, et l’attaquant norvégien patientait près du point de penalty, ostensiblement nonchalant. Mais quand Andreas Schjelderup a poussé le ballon le long de la ligne de touche, annonçant un centre imminent, Haaland a jailli.

    Il a effectué trois petits pas avant de s’élever au-dessus de Gabriel, l’un des meilleurs têtes du football mondial. Le Brésilien n’a pas pu l’approcher. Haaland a marqué de la tête. 1-0. Le travail était fait.

    Ce scénario illustre parfaitement le profil de Haaland : 1,96 m, une puissance athlétique et une synchronisation de saut irréprochable. Depuis son arrivée à Manchester City, aucun joueur en Angleterre n’a marqué davantage de buts de la tête. Kane est efficace dans les airs ; Haaland, lui, est tout simplement prolifique.

  • 엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images

    Vitesse : Erling Haaland

    Sur un terrain de football, les joueurs atteignent rarement leur vitesse maximale. Ce sport exige surtout des accélérations courtes et des changements de rythme.

    La vitesse de Kane constitue toutefois sa principale faiblesse, même s’il n’est pas aussi lent que certains le prétendent. En revanche, la vitesse de Haaland est d’un tout autre niveau.

    En 2025, il a enregistré la vitesse de sprint la plus élevée de la Ligue des champions, atteignant 36,9 km/h, devançant Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.

    Et puis, il y a ceci :


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  • HaalandGetty Images

    Transfert : Erling Haaland

    Difficile de passer inaperçu quand on affiche une telle carrure. Pourtant, Haaland paraît souvent nonchalant. Son génie, c’est de flotter dans la surface, puis de choisir le bon moment pour accélérer. Quand il prend un temps d’avance sur le défenseur, c’est déjà trop tard.

    C’est peut-être un peu dur pour Kane, mais cet exemple illustre encore une fois que les deux joueurs remplissent des rôles différents. Kane veut le ballon tout le temps ; Haaland, lui, est redoutable sans. Et on ne peut pas marquer en moyenne un but toutes les 13 touches sans donner une véritable leçon de déplacement sans ballon.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un joueur complet : Harry Kane

    Roy Keane cherchait très certainement à provoquer lorsqu’il a qualifié Erling Haaland de « joueur de League Two ». C’était l’une de ces conversations inévitables sur Sky Sports après une prestation décevante de Manchester City. Les chroniqueurs avaient besoin de sujets de discussion, et Haaland avait livré un match plutôt discret. Keane a fait cette remarque, qui a en quelque sorte collé à Haaland pendant un certain temps. L’ironie, c’est qu’il est en réalité plutôt à l’aise balle au pied ; il n’a juste pas besoin d’être constamment en possession du ballon.

    Kane, lui, est un numéro 10 qui n’a jamais vu le jour. Le nirvana tactique, peut-être inatteignable, consisterait à le positionner en meneur de jeu derrière un avant-centre plus mobile. En attendant, Kane est un numéro 9 qui dérive. Est-il agaçant de le voir si bas avec l’Angleterre ? Oui. A-t-on été frustrés, voire surpris, de le voir défendre sa surface alors que son équipe menait 3-2 contre la Croatie en match d’ouverture ? Oui. Mais il est assez doué pour tout assumer.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Capitaine : Harry Kane

    Fait simple : Kane a porté le brassard de l’équipe d’Angleterre près de 100 fois. Il a été vice-capitaine des Spurs (Hugo Lloris était alors le capitaine). Il a longuement parlé des enseignements tirés de Wayne Rooney et David Beckham. La semaine dernière, un député de l’Oxfordshire a déposé une motion pour lui décerner le titre de chevalier.

    Il a adopté la mode récente des regroupements spectaculaires sur le terrain, et l’équipe répond présent. Il se prête à toutes les interviews et affiche une image irréprochable. En bref, un capitaine exemplaire.

    Haaland ne fuit pas les projecteurs, mais il n’a jamais été un véritable leader d’équipe. Bien que Pep Guardiola l’ait inclus dans le « groupe de leadership » de Manchester City, il ne possède pas encore cette même autorité naturelle que Kane. Il reste toutefois encore du temps…

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