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Granit Xhaka révèle pourquoi il a refusé un transfert à Chelsea pour rester à Sunderland
L’attrait de Stamford Bridge rejeté
Lors d’un été qui a vu Chelsea chercher agressivement de l’expérience pour équilibrer un effectif très jeune, Xhaka est apparu comme une priorité surprise pour le club de l’ouest de Londres. L’international suisse de 33 ans, qui a connu un remarquable renouveau dans sa carrière depuis son départ d’Arsenal, a été identifié par la direction de Chelsea comme le profil parfait pour le cœur de son milieu de terrain. Cependant, malgré le prestige associé à un transfert à Chelsea, Xhaka a désormais révélé que sa loyauté envers le projet en cours à Sunderland l’avait emporté sur la tentation d’un retour dans la capitale.
La poursuite de Chelsea n’était pas une simple prise de renseignements : le club londonien a soumis une offre formelle de 8 M£ pour le milieu de terrain vétéran, une proposition rapidement et fermement repoussée par le conseil d’administration de Sunderland. Après l’échec de ces négociations, Chelsea a finalement tourné son attention ailleurs, en bouclant les arrivées de Jordan Henderson, 36 ans, et Danny Welbeck, 35 ans, afin de répondre à son besoin de leadership expérimenté.
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Engagement envers le projet de Sunderland
L’impact de Xhaka à Sunderland n’a été rien de moins que transformateur depuis son arrivée. En récupérant le brassard de capitaine, il a mené l’équipe à une impressionnante qualification en Ligue Europa dès sa première saison, disputant 34 matches de Premier League et devenant le cœur tactique de l’équipe. Sa relation avec les supporters et la direction s’est épanouie, créant un lien qu’il estimait trop précieux pour être rompu en faveur d’un retour chez un rival traditionnel du « Big Six ».
Revenant sur le feuilleton de l’été lors d’une apparition dans le podcast Sports Agents, Xhaka a livré un aperçu détaillé de sa réflexion et expliqué pourquoi il s’était senti obligé de rester chez les Black Cats. Le milieu de terrain a souligné que son arrivée au club en 2025 s’inscrivait dans un plan spécifique à long terme, et non dans un passage de courte durée. « Quand j’ai signé mon contrat ici, il y avait un plan en coulisses, et ce plan était de rester dans ce projet, de croire en ce projet et de travailler pour ce projet », a expliqué Xhaka.
Affaire inachevée à Sunderland
Au cœur de la décision de Xhaka se trouve la conviction qu’il n’a pas encore atteint la limite de ce qu’il peut accomplir avec Sunderland. Avec encore deux ans sur son contrat actuel, le milieu de terrain est totalement concentré sur la prochaine aventure européenne du club et sur sa progression sur la scène nationale. Il a révélé qu’une conversation décisive avec les propriétaires du club a contribué à conforter sa position pendant la période de spéculations intenses.
« Quand j’ai parlé avec le propriétaire de Sunderland, je lui ai dit dès le début que je n’ai pas le sentiment que ce projet est déjà terminé, et c’est ma motivation », a affirmé Xhaka avec fermeté.
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Les soirées européennes et les ambitions futures
Sunderland se prépare désormais à une campagne historique en Ligue Europa, une aventure qui débutera par une rencontre à domicile contre l’AZ Alkmaar. Cette scène continentale a été un facteur majeur dans le désir de Xhaka de rester, alors qu’il cherche à mener Sunderland face à des équipes comme Lech Poznan, le Dinamo Zagreb et Anderlecht lors de la phase de ligue. « Je veux profiter du football européen avec ce club et avec les supporters, et j’espère que nous pourrons obtenir davantage après cette saison », a-t-il conluded,
Cependant, avant de commencer sa campagne européenne, Sunderland affrontera d’abord Arsenal en Premier League samedi.
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