Granit Xhaka révèle pourquoi il a refusé un transfert à Chelsea pour rester à Sunderland

Lors d’un été qui a vu Chelsea chercher agressivement de l’expérience pour équilibrer un effectif très jeune, Xhaka est apparu comme une priorité surprise pour le club de l’ouest de Londres. L’international suisse de 33 ans, qui a connu un remarquable renouveau dans sa carrière depuis son départ d’Arsenal, a été identifié par la direction de Chelsea comme le profil parfait pour le cœur de son milieu de terrain. Cependant, malgré le prestige associé à un transfert à Chelsea, Xhaka a désormais révélé que sa loyauté envers le projet en cours à Sunderland l’avait emporté sur la tentation d’un retour dans la capitale.

La poursuite de Chelsea n’était pas une simple prise de renseignements : le club londonien a soumis une offre formelle de 8 M£ pour le milieu de terrain vétéran, une proposition rapidement et fermement repoussée par le conseil d’administration de Sunderland. Après l’échec de ces négociations, Chelsea a finalement tourné son attention ailleurs, en bouclant les arrivées de Jordan Henderson, 36 ans, et Danny Welbeck, 35 ans, afin de répondre à son besoin de leadership expérimenté.