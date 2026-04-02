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Gianluigi Buffon confirme son départ de l'équipe nationale italienne dans un communiqué émouvant
Les répercussions de la déception de la Coupe du monde
À la suite de la défaite catastrophique de l'Italie face à la Bosnie-Herzégovine lors des barrages de la Coupe du monde – qui marque sa troisième absence consécutive du tournoi –, la direction de l'équipe nationale s'est effondrée. Buffon, qui avait pris les rênes de la délégation à l'été 2023, a officiellement démissionné, une décision rendue publique peu après le départ du président de la FIGC, signe d'un bouleversement total au sein de la hiérarchie des quadruples champions du monde.
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Un message d'adieu émouvant
Dans une longue déclaration sincère publiée sur Instagram, Buffon a exprimé la douleur causée par l'échec récent et sa responsabilité de se retirer. « Démissionner juste après la fin du match contre la Bosnie était un geste urgent, qui venait du plus profond de moi. Aussi spontané que ces larmes qui me serrent le cœur, et que je sais partager avec vous tous », a écrit le joueur de 48 ans. « On m’a demandé de patienter jusqu’à ce que chacun ait eu le temps de réfléchir. Maintenant que le président Gravina a choisi de se retirer, je me sens libre de faire ce que je considère comme un acte responsable. Même si je suis sincèrement convaincu d’avoir beaucoup apporté en termes d’esprit d’équipe avec Rino Gattuso et tous mes collaborateurs pendant le très peu de temps dont disposait l’équipe nationale, l’objectif principal était de ramener l’Italie en Coupe du monde. Et nous n’y sommes pas parvenus. »
Héritage et méritocratie à Coverciano
Au cours de son mandat, Buffon a cherché à ne pas se contenter d’un simple rôle de figure de proue ; il s’est efforcé de moderniser le parcours des jeunes talents italiens et de combler le fossé entre les différentes tranches d’âge. « J'ai essayé de remplir mon rôle en y mettant toute mon énergie, en souhaitant que tous les secteurs soient reliés, en créant un lien de dialogue et de synergie entre les différentes équipes de jeunes, en m'efforçant de structurer un projet qui commence avec les tout jeunes et s'étend jusqu'aux équipes nationales U21 », a-t-il expliqué.
Buffon a également souligné qu’il s’était attaché à intégrer des personnalités expérimentées au sein de l’équipe afin de favoriser une culture de la méritocratie, un projet qu’il espère voir se poursuivre sous une nouvelle direction. Il a poursuivi : « J’ai demandé et obtenu l’intégration de quelques personnalités clés, très expérimentées, qui font émerger ces opportunités nécessaires avec une vision à moyen et long terme. C’est parce que je crois en la politique de la méritocratie. Il appartiendra aux responsables de juger de la sagesse de ces choix. Je garde tout cela dans mon cœur, avec gratitude pour ce privilège et les leçons apprises, même si c'est un épilogue douloureux. Forza Azzurri sempre. »
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Incertitude pour Gattuso et l'avenir
Après les départs de Gravina et Buffon, l'avenir de l'entraîneur Gennaro Gattuso reste incertain alors que la FIGC se prépare à une refonte totale. La démission de Buffon marque la fin émouvante de son parcours légendaire avec les Azzurri, ponctué de 176 sélections, et souligne la nécessité urgente d'un nouveau départ au plus haut niveau pour éviter que l'Italie ne rate sa quatrième Coupe du monde consécutive en 2030.