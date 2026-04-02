Gianluigi Buffon confirme son départ de l'équipe nationale italienne dans un communiqué émouvant

Au cours de son mandat, Buffon a cherché à ne pas se contenter d’un simple rôle de figure de proue ; il s’est efforcé de moderniser le parcours des jeunes talents italiens et de combler le fossé entre les différentes tranches d’âge. « J'ai essayé de remplir mon rôle en y mettant toute mon énergie, en souhaitant que tous les secteurs soient reliés, en créant un lien de dialogue et de synergie entre les différentes équipes de jeunes, en m'efforçant de structurer un projet qui commence avec les tout jeunes et s'étend jusqu'aux équipes nationales U21 », a-t-il expliqué.

Buffon a également souligné qu’il s’était attaché à intégrer des personnalités expérimentées au sein de l’équipe afin de favoriser une culture de la méritocratie, un projet qu’il espère voir se poursuivre sous une nouvelle direction. Il a poursuivi : « J’ai demandé et obtenu l’intégration de quelques personnalités clés, très expérimentées, qui font émerger ces opportunités nécessaires avec une vision à moyen et long terme. C’est parce que je crois en la politique de la méritocratie. Il appartiendra aux responsables de juger de la sagesse de ces choix. Je garde tout cela dans mon cœur, avec gratitude pour ce privilège et les leçons apprises, même si c'est un épilogue douloureux. Forza Azzurri sempre. »