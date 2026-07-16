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Maradona and Messigrok
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Génie rebelle ou chasseur de médailles… Messi a-t-il pris la place de Maradona sur le trône ?

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
FC Barcelone
Boca Juniors
D. Maradona
L. Messi
Espagne
Argentine
É.-U.

Un débat sans fin oppose les supporters de ces deux légendes.

Pendant des années, l’Argentine a vécu avec une certitude : Diego Armando Maradona était la plus grande star du football, inégalé dans le cœur des fans.

Jusqu’à ce qu’un certain Lionel Messi, au fil des années, vienne réécrire les annales, enchaîner les records puis, couronné au Qatar en 2022, se rapprocher du sacre mondial de 2026.

 Les exploits de l’ancienne star du FC Barcelone ont fait resurgir une question qui était considérée comme un « sacrilège footballistique » dans les rues de Buenos Aires : Messi a-t-il définitivement surpassé Maradona et effacé sa légende, ou la place de Diego restera-t-elle intouchable, quels que soient les chiffres atteints par « La Pulga » ?

  • maradonaChatGPT

    Maradona… La fierté d'une nation entre les pieds d'une légende

    Les mots peinent à mesurer la place que Maradona occupe dans le cœur des Argentins, depuis les années 1980 jusqu’à son décès en novembre 2020.

    Pour mesurer l’ampleur de la légende, il faut moins s’attarder sur ses statistiques que sur le contexte historique de ses exploits. Sa victoire à la Coupe du monde 1986 au Mexique n’a pas été qu’un simple triomphe sportif ; elle a offert au pays, encore meurtri par la défaite contre la Grande-Bretagne lors de la guerre des Malouines, une forme de revanche symbolique.

     Ses deux buts contre l’Angleterre, inscrits à six minutes d’intervalle, résumaient à eux seuls la personnalité de Diego : génie malicieux et magicien rebelle.

    Lors du Mondial 1990, il a disputé la compétition « à une jambe » : un genou enflé et un pied blessé ne l’ont pas empêché de conduire l’Argentine en finale, en Italie, avant de s’incliner avec honneur face à l’Allemagne sur un penalty controversé, consolidant son image de héros capable de se sacrifier pour les couleurs de son pays.

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  • Diego MaradonaGetty Images

    Pourquoi les Argentins vouent-ils un culte presque irréel à Maradona ?


    Maradona occupe une place à part dans le cœur des Argentins. Tout le monde, y compris les légendes du football national comme Lionel Messi, en parle avec fierté.

    Considéré comme un héros légendaire bien au-delà du milieu sportif, il suscite une question évidente : pourquoi les Argentins l’adorent-ils à ce point ?

    La clé de cette adoration tient au fait que, sur les terrains, Maradona incarnait littéralement le peuple argentin.

    Né dans l’extrême pauvreté du quartier de Villa Fiorito, à Buenos Aires, il a porté les couleurs des Boca Juniors, club bénéficiant d’un soutien populaire impressionnant.

     Il a partagé leurs peines, parlé leur langue et scandé leurs slogans, ce qui a poussé le public à lui attribuer un statut légendaire.

    Les Argentins ont même adoré ses défauts – déclarations musclées contre la FIFA, engagements politiques iconoclastes, addictions et vie privée tumultueuse – autant que ses qualités.

     Toutes ces écarts, que beaucoup de supporters à travers le monde ont condamnés, n’ont pas entamé l’affection que lui portaient les Argentins ; au contraire, ils ont fait de lui un homme qui leur ressemblait, dans leurs déboires comme dans leurs joies.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

     Messi… La froideur des statistiques


    Si Maradona a écrit des épopées émotionnelles et sportives, Lionel Messi, lui, a réécrit l'histoire à coups de chiffres et d'éclat permanent.

    Il a conduit l’Argentine en finale de la Coupe du monde à trois reprises : deuxième en 2014, champion en 2022 et à un pas du sacre en 2026.

    Messi disputera ainsi une troisième finale de Coupe du monde, un exploit que Maradona, auteur de deux finales, n’a pas réussi à accomplir.

    Il a par ailleurs remporté la Copa América à deux reprises, un exploit que Maradona n’a jamais réussi.

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  • Maradona MessiSocial

    Que manque-t-il à Messi dans le cœur des Argentins ?


    Malgré ses exploits, certains experts estiment que Messi manque d’un atout majeur que possédait Maradona : avoir grandi en Argentine et tissé un lien direct avec le peuple et les supporters en évoluant pour Boca Juniors.

    Messi a quitté l’Argentine à 13 ans pour rejoindre Barcelone et n’a jamais porté les couleurs d’un grand club local comme Boca ou River Plate.

    Ayant grandi en Espagne et s’installant plus tard aux États-Unis, il est perçu par certains comme le fruit d’une culture européenne plutôt que comme un enfant des quartiers populaires argentins, à l’instar de Maradona.

    De tempérament calme et introverti, il privilégie la stabilité familiale, fuit les conflits et évite soigneusement polémiques et déclarations à l’emporte-pièce.

    Ce mode de vie exemplaire a certes façonné une icône mondiale, mais il l’a privé du charisme populaire dont Diego savait se parer pour faire vibrer les rues argentines par ses déclarations percutantes et ses prises de position rebelles, parfaitement en phase avec l’ADN du pays.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARG-FANSAFP

    Messi a-t-il succédé à Maradona ?


    La réponse à cette question varie selon les observateurs : hors d’Argentine, les indicateurs penchent en faveur de l’ex-star du FC Barcelone, qui surpasse Maradona sur le plan statistique et qui consolidera cet avantage en cas de victoire en Coupe du monde dimanche prochain.

    En Argentine, le débat reste ouvert en raison du lien quasi spirituel que les supporters entretiennent avec Maradona, construit sur la fragilité humaine et un triomphe national arraché dans l’adversité.

     En revanche, leur lien avec Lionel Messi s’inscrit dans le respect et la fierté, envers un magicien qui leur a offert la gloire et réécrit l’histoire de leur football.

    Entre la fierté suscitée par les exploits d’un Messi, élevé à l’étranger et doté d’un tempérament posé, et l’attachement spirituel au rebelle Maradona, fils des quartiers populaires argentins, la question demeure : qui est la première star aux yeux des Argentins ? Les réponses varieront selon les préférences de chaque admirateur de ces deux légendes.

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