Génie rebelle ou chasseur de médailles… Messi a-t-il pris la place de Maradona sur le trône ?

Pendant des années, l’Argentine a vécu avec une certitude : Diego Armando Maradona était la plus grande star du football, inégalé dans le cœur des fans.

Jusqu’à ce qu’un certain Lionel Messi, au fil des années, vienne réécrire les annales, enchaîner les records puis, couronné au Qatar en 2022, se rapprocher du sacre mondial de 2026.

Les exploits de l’ancienne star du FC Barcelone ont fait resurgir une question qui était considérée comme un « sacrilège footballistique » dans les rues de Buenos Aires : Messi a-t-il définitivement surpassé Maradona et effacé sa légende, ou la place de Diego restera-t-elle intouchable, quels que soient les chiffres atteints par « La Pulga » ?