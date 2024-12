Frustré, le Real Madrid brise le silence sur les horaires de ses matchs

C. Ancelotti

Les stars du Real Madrid semblent exaspérées par un problème récurrent qui perturbe leur quotidien en dehors des terrains.

Depuis le début de la saison, les joueurs du Real Madrid accumulent les matchs en soirée, un phénomène qui commence à éveiller des tensions au sein de l’équipe. Parmi les rares exceptions, seules deux rencontres ont été programmées à des horaires plus cléments : un match à 18h30 contre Leganés (0-3) et un autre à 18h lors de la Coupe intercontinentale contre Pachuca (3-0). Pour le reste, les coups d’envoi à 21 heures sont devenus la norme, et cette tendance ne semble pas convenir à tout le monde.