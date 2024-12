Un trophée de plus pour le Real, Mbappé et Vinicius Jr illuminent Doha

Le Real Madrid écrase Pachuca 3-0 en finale de la Coupe Intercontinentale, porté par un Mbappé décisif et un Vinicius des grands rendez-vous.

La nuit qatarie avait un goût d’éternité pour le Real Madrid. Opposés aux Mexicains de Pachuca en finale de la Coupe Intercontinentale, les Merengues ont une fois de plus inscrit leur nom dans les livres d’histoire du football. Une victoire éclatante 3-0, qui mêle la magie individuelle et l’efficacité collective. À Doha, l’étoile de Kylian Mbappé a brillé pour son retour, tandis que Vinicius Junior, auréolé de son titre de meilleur joueur FIFA The Best, a confirmé son statut de joyau des grands rendez-vous.

Le retour triomphal de Mbappé

Après une semaine d’absence due à une blessure contractée face à l’Atalanta en Ligue des Champions, Kylian Mbappé était attendu. Titulaire, il n’a pas déçu. À la 37e minute, le Français a ouvert le score, mais c’est Vinicius qui a illuminé la séquence. Un festival de dribbles et de crochets a laissé la défense mexicaine sans réponse, avant que le Brésilien n’offre un caviar à Mbappé. Ce dernier, placé idéalement, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond.

Cette ouverture du score marquait le début d’une soirée sous le signe de la rédemption pour Mbappé, dont la montée en puissance se confirme. Mieux encore, à la 53e minute, l’attaquant tricolore s’est transformé en passeur décisif, trouvant Rodrygo d’une passe millimétrée. Le jeune Brésilien, d’une frappe enroulée somptueuse à l’entrée de la surface, a inscrit le but du break.

AFP

Vinicius, l’homme des finales

Décisif dès le premier but, Vinicius Junior a clos le festival madrilène en transformant un penalty dans les dernières minutes. Avec cette réalisation, il continue d’illustrer son talent pour briller lors des grands rendez-vous. En 12 finales disputées avec le Real Madrid, le Brésilien a inscrit 13 buts. Une statistique qui témoigne de son sang-froid et de sa capacité à répondre présent lorsque la pression est à son comble.

Ancelotti et Modric dans la légende

Au-delà de ce triomphe, cette soirée était aussi celle des records. Avec ce 15e trophée à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti devient l’entraîneur le plus titré de l’histoire du club, dépassant la légende Miguel Muñoz. Le maestro italien, connu pour sa gestion des stars et sa vision tactique, continue d’écrire son histoire au sein du plus grand club du monde.

Quant à Luka Modric, le milieu croate a décroché un 28e trophée avec le Real. Inusable, il prouve encore qu’à 38 ans, son influence reste intacte, à la fois dans les moments décisifs et dans le quotidien d’un vestiaire empli de jeunes talents.

Un quintuplet et un avenir prometteur

Avec cette sixième Coupe Intercontinentale, le Real Madrid réalise un nouvel exploit : un quintuplet en une seule année civile, le premier depuis 2017 sous Zinedine Zidane. Ce triomphe renforce la confiance des Merengues, qui se tournent désormais vers les batailles domestiques. Avec un match en retard à jouer en Liga, la lutte avec le FC Barcelone pour le titre s’annonce acharnée. Mais avec cette dynamique, nul doute que le Real abordera cette mission avec sérénité et ambition.

En somme, la soirée de Doha est bien plus qu’une victoire : c’est un chapitre de plus dans l’histoire d’un club qui ne cesse de redéfinir la grandeur.