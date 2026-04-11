« Karl, frustré et anéanti ! », titrait par exemple le célèbre journal As. En effet, après avoir passé les 90 minutes sur le banc lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid, le club de ses rêves (2-1), le jeune joueur de 18 ans manquera le match retour mercredi prochain en raison d’une blessure.
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« Frustré et anéanti » : la presse espagnole s’en prend à Lennart Karl, du Bayern Munich
« Sa déception était d’autant plus vive que sa famille avait fait le voyage à Madrid pour le voir réaliser son rêve, en vain », rapporte le journal As. Plus tôt dans l’année, Karl avait créé une vive émotion en confessant publiquement son désir de rejoindre le Real. Ses déclarations tonitruantes avaient également fait sensation en Espagne.
Désireux de fouler la pelouse du Bernabéu, le jeune offensif n’a finalement pas été lancé par Vincent Kompany. Le coup dur s’est poursuivi vendredi : le FCB a annoncé que Karl souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il manquera donc le match retour face aux Merengues et sera absent d’ici trois semaines environ.
- AFP
Le jeune talent du Bayern Lennart Karl fait parler de lui en Espagne : « Des revers difficiles ».
« De durs revers pour le joyau du Bayern » : en raison de sa blessure, Karl a également fait la une d’un autre grand journal espagnol, *La Marca*. Le simple fait d’avoir passé 90 minutes sur le banc dans ce stade, « qui devrait théoriquement devenir son domicile à l’avenir », aurait déjà constitué un « revers cuisant » pour le jeune joueur.
Le jeune joueur, attendu de retour début mai, espère contribuer à une éventuelle qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Le champion allemand aborde déjà l’éventuel match retour avec un matelas confortable, grâce à sa victoire 2-1 sur la pelouse madrilène. Luis Díaz et Harry Kane ont trouvé le chemin des filets pour Munich, tandis que la star du Real, Kylian Mbappé, n’a pu que réduire le score à un quart d’heure de la fin. En cas de qualification mercredi à l’Allianz Arena, le Bayern pourrait retrouver le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en demi-finale. Vainqueurs 2-0 à l’aller contre Liverpool, les Parisiens ont un pied en demi-finale.
Lennart Karl sera-t-il du voyage pour la Coupe du monde ?
Karl a fait ses débuts au FCB cette saison. Titulaire à plusieurs reprises, il a aussi apporté un souffle décisif en sortant du banc. Au total, il a disputé 35 matches lors de l’exercice 2025/26, marquant neuf buts et délivrant sept passes décisives.
Fin mars, le gaucher a fait ses débuts avec l’équipe nationale A allemande et a laissé une bonne impression lors des matchs amicaux contre la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1). Il a ainsi renforcé ses chances d’être sélectionné par le sélectionneur national Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde cet été.
- Getty Images Sport
Les statistiques de Lennart Karl depuis le début de la saison
Interventions
35
Buts
9 passes décisifs
Passes décisives
7 cartons jaunes
Cartons jaunes
1