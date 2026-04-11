« Frustré et anéanti » : la presse espagnole s’en prend à Lennart Karl, du Bayern Munich

« Sa déception était d’autant plus vive que sa famille avait fait le voyage à Madrid pour le voir réaliser son rêve, en vain », rapporte le journal As. Plus tôt dans l’année, Karl avait créé une vive émotion en confessant publiquement son désir de rejoindre le Real. Ses déclarations tonitruantes avaient également fait sensation en Espagne.

Désireux de fouler la pelouse du Bernabéu, le jeune offensif n’a finalement pas été lancé par Vincent Kompany. Le coup dur s’est poursuivi vendredi : le FCB a annoncé que Karl souffre d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il manquera donc le match retour face aux Merengues et sera absent d’ici trois semaines environ.