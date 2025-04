Florian Wirtz, Eberechi Eze et les six meneurs de jeu que Man City devrait cibler pour remplacer Kevin De Bruyne

Le Belge part après une décennie riche en trophées, mais les Cityzens peuvent atténuer le choc en signant l'un de ces brillants n°10...

Les derniers jours ont été riches en émotions pour les fans de Manchester City après avoir pris conscience que Kevin De Bruyne quitte le club après 10 années glorieuses. Il y avait un air d'inévitabilité autour de l'annonce après que les blessures ont rattrapé le Belge ces 18 derniers mois, le limitant à seulement 13 titularisations en Premier League cette saison et seulement deux buts, mais cela n'a pas rendu son départ plus facile à accepter.

De Bruyne quittera le club en tant que meilleur joueur de l'histoire de City, la principale force motrice du succès implacable du club sous Pep Guardiola, qui a déclaré : "Dire au revoir à ce type de joueurs est si difficile. Il y a des joueurs uniques, qui représentent ce que le club veut être. Et Kevin est l'un d'eux. Maintenant, c'est un choc mais les gens se souviendront à quel point ils étaient bénis et heureux de voir ce type de joueur qui nous a tout donné. On ne peut être qu'ému. Le club lui a tout donné et il nous a tout donné. Ma période ici aura toujours Kevin dans mes souvenirs. Il ne peut pas être oublié."

Mais alors qu'il louait De Bruyne, qui a marqué 106 buts et offert 176 passes décisives pour City tout en les aidant à remporter 18 trophées, Guardiola a clairement indiqué qu'il avait décidé que le temps du joueur au club était arrivé à son terme. L'entraîneur, quelque peu impitoyablement, a déclaré : "Le club doit avancer. Aller de l'avant. Répliquer ces chiffres, et ses performances, est très difficile. Mais nous devons trouver d'autres qualités."

Et maintenant vient la partie difficile : choisir le successeur de De Bruyne. GOAL présente les principaux candidats sur lesquels City se penchera cet été alors qu'ils prennent l'une des décisions de transfert les plus importantes de l'ère Guardiola, une décision qui pourrait même influencer la durée de présence du coach au club.