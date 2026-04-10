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Flick balaie les propos d’Arbeloa : « Je ne vais pas gaspiller mon énergie à lui répondre. »

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
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H. Flick
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A. Arbeloa
L. Yamal
Espagne

Nous nous concentrons sur nous-mêmes… et ne pensons pas au Real Madrid

Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a souligné l'importance de faire tourner son effectif à l'occasion du derby catalan prévu samedi prochain contre l'Espanyol, lors de la 31^e journée de Liga.

Le Barça occupe la première place de la Liga avec 76 points, soit 6 unités d’avance sur son dauphin, le Real Madrid, tandis que l’Espanyol pointe à la dixième position avec 38 points.

Le technicien allemand a confié lors de la conférence de presse d’avant-match, dont Mundo Deportivo a publié les déclarations, qu’il comptait s’appuyer sur la profondeur de son effectif.

« Nous devons gérer le temps de jeu comme nous le faisons habituellement, a expliqué l’entraîneur allemand. Nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe, et ceux qui joueront demain feront un match formidable. »

Interrogé sur une éventuelle rotation de Lamine Yamal, il a répondu : « Il est toujours bon pour lui de commencer titulaire, mais nous verrons demain ; je n’ai pas encore pris de décision. »

Concernant Gavi, il estime qu’il est « une bonne option pour débuter, et nous déciderons plus tard s’il peut tenir 90 minutes ».

Il a conclu en se félicitant du retour de Frenkie de Jong, tout en précisant qu’il serait prudent de le laisser sur le banc pour le moment : « Il s’est senti bien à l’entraînement, et il sera parmi les remplaçants. »

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  • Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

    Barcelone fait beaucoup de bruit en ce moment.

    Interrogé sur les déclarations d’Arbeloa et de Barcelone, Flick a coupé court : « Je ne vais pas gaspiller mon énergie là-dessus. C’est son point de vue, moi je me concentre sur mon équipe. »

    L’entraîneur allemand a insisté : « Ces choses-là ne m’intéressent pas, c’est la nature même de ce milieu. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais ce que je dis à l’équipe, c’est qu’il faut se concentrer sur nous-mêmes et ne pas penser au Real Madrid. »

    Il a ajouté : « Nous sommes bien positionnés, nous devons remporter tous nos matchs et ne penser qu’à nous-mêmes. »

    Arbeloa avait été interrogé sur des statistiques montrant que, depuis 2000, le nombre de cartons rouges en Liga favorise nettement Barcelone face au Real, alors que les chiffres sont plus équilibrés en compétitions européennes.

    Arbeloa a rétorqué : « Vous connaissez mon avis sur ce qui s’est passé dans le football espagnol pendant des années et se produit encore parfois. Je ne changerai pas d’avis. »

    La polémique n’a pas s’est pas arrêtée là : interrogé sur la controverse arbitrale ayant émaillé la rencontre entre le Barça et l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, Arbeloa a maintenu sa position.

    L’entraîneur madrilène a ajouté : « Je ne souhaite pas m’engager dans ce type d’analyse. Nous avons vu ce qui s’est passé et ce qui continue de se produire depuis plusieurs semaines. Mon avis reste inchangé. »

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    • Publicité
  • هانز فليكAFP

    La Liga ou la Ligue des champions ?

     Interrogé sur le risque de voir son équipe perdre sa concentration en pensant au match retour contre l’Atlético de Madrid, Flick a répondu avec assurance : « J’ai un bon pressentiment, et la concentration des joueurs a été excellente à l’entraînement. »

    Interrogé sur la priorité entre la Liga et la Ligue des champions, il a répondu : « Bien sûr, c’est le championnat qui vous mène à la Ligue des champions, mais le rêve de tout entraîneur, de tout joueur et de tous les supporters, c’est de remporter la Ligue des champions, et c’est pour cela que nous sommes ici. »

    Il ajoute : « À chaque match, on voit que l’équipe est plus motivée en Ligue des champions, la compétition que nous voulons remporter. Nous devons faire notre travail en Liga, mais le plus important est de remporter la Ligue des champions, c’est l’objectif des joueurs et du club. »

    Interrogé sur l’avenir de Lewandowski, il a coupé court : « J’ai déjà répondu, ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons un grand objectif et tous les joueurs doivent se concentrer dessus et donner le meilleur d’eux-mêmes. »

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La situation vécue face à l’Atlético de Madrid est « injuste ».

    Le FC Barcelone a déposé une réclamation officielle auprès de l’UEFA pour contester la qualité de l’arbitrage lors du match contre l’Atlético de Madrid, perdu 2-0 par les Blaugrana.

    « Je ne connais pas l'issue de cette réclamation, mais pour moi et pour l'équipe, c'est bien que le club nous soutienne, car ce qui s'est passé était injuste. Une erreur peut arriver une fois, mais pas deux fois à ce niveau », a déclaré Flick.

    Il a ajouté : « Le VAR est là pour aider, et si l’équipe vidéo détecte un problème, elle doit alerter l’arbitre afin qu’il revienne sur sa décision. C’est précisément ce qui a manqué hier soir. »

    Il a conclu : « Nous avons encore des marges de progression. Il est vrai que nous n’avons pas réalisé notre meilleure performance et que nous avons commis des erreurs, mais celles-ci ont pesé sur le score final. »

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