Flick balaie les propos d’Arbeloa : « Je ne vais pas gaspiller mon énergie à lui répondre. »

Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a souligné l'importance de faire tourner son effectif à l'occasion du derby catalan prévu samedi prochain contre l'Espanyol, lors de la 31^e journée de Liga.

Le Barça occupe la première place de la Liga avec 76 points, soit 6 unités d’avance sur son dauphin, le Real Madrid, tandis que l’Espanyol pointe à la dixième position avec 38 points.

Le technicien allemand a confié lors de la conférence de presse d’avant-match, dont Mundo Deportivo a publié les déclarations, qu’il comptait s’appuyer sur la profondeur de son effectif.

« Nous devons gérer le temps de jeu comme nous le faisons habituellement, a expliqué l’entraîneur allemand. Nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe, et ceux qui joueront demain feront un match formidable. »

Interrogé sur une éventuelle rotation de Lamine Yamal, il a répondu : « Il est toujours bon pour lui de commencer titulaire, mais nous verrons demain ; je n’ai pas encore pris de décision. »

Concernant Gavi, il estime qu’il est « une bonne option pour débuter, et nous déciderons plus tard s’il peut tenir 90 minutes ».

Il a conclu en se félicitant du retour de Frenkie de Jong, tout en précisant qu’il serait prudent de le laisser sur le banc pour le moment : « Il s’est senti bien à l’entraînement, et il sera parmi les remplaçants. »

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