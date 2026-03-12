CHRISTENSEN 6 : sûr dans ses sorties et habile avec ses pieds. Un beau retour sur le terrain pour le Danois. Il ne peut rien faire sur le but de Brunes.

FORTINI 5 : invisible en première mi-temps. Il joue avec crainte et perd Makuch sur le but de Brunes. Une erreur défensive en collaboration avec son coéquipier né en 2005.

(À partir de la 68e minute, DODO 6,5 : attentif, précis, il aide en défense. Il obtient le penalty décisif).

RANIERI 7 : il redevient capitaine après plusieurs mois. Un signe symbolique, mais qui vaut une renaissance pour un joueur qui a traversé une période difficile. Au vu de ce qu'il montre sur le terrain, même le brassard devient superflu. La Fiorentina devrait s'inspirer de lui.

COMUZZO 5 : il essaie de construire le jeu, mais oublie que sa tâche est de défendre. Il confond Brunes avec Haaland, mais ce serait son cousin. Il prend peur et le laisse marquer. La période négative du jeune défenseur central n'en finit pas.

GOSENS 6 : il frôle un magnifique but du talon, mais le ballon heurte la barre transversale. Des éclairs du vrai Gosens dans la soirée européenne désolante du Franchi.

(À partir de la 58e minute, HARRISON 5,5 : épuisé par le dernier mois intense chez les Viola, il entre en jeu et semble déjà fatigué. En vue de lundi, il vaudrait mieux réfléchir à une alternative. Et avec cela, Parisi...)

FABBIAN 5,5 : plus le temps passe, plus il est difficile de comprendre son utilité dans le jeu de Vanoli. 15 millions et beaucoup de doutes sur l'ancien joueur de Bologne.

MANDRAGORA 6 : il ne pousse pas trop : lundi, il y a le match contre Crémone et on aura besoin de lui. Il se contente de faire les choses les plus simples sans jamais prendre de risques. C'est lui qui a fait la passe décisive pour le but de Ndour.

(À partir de la 82e minute, FAGIOLI SV)

NDOUR 7,5 : une trajectoire qui redonne vie à un Franchi désolé. Le ballon s'enfonce dans la lucarne : beaucoup de qualité pour un garçon qui tente d'allumer une lumière dans une Fiorentina éteinte.

PARISI 7 : le meilleur joueur de la Fiorentina de loin ces derniers mois. Fabregas n'a jamais eu autant raison que sur l'ancien joueur d'Empoli : en ce moment, il serait titulaire même dans son Como. Imprenable.

PICCOLI 5,5 : le match habituel de Piccoli. Beaucoup de combat, mais peu d'autre chose. Il n'arrive jamais à garder le ballon quand il le faut. C'est dans ces moments-là que l'absence de Moise Kean se fait sentir. Il ne manque pas l'occasion manquée, comme à son habitude. Remplacé en fin de match, le Franchi grogne.

(À partir de la 82e minute, BRASCHI SV)

FAZZINI 5 : même une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour. Dans le cas de Fazzini, deux fois, c'est même trop. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.

(À partir de la 58e minute, GUDMUNDSSON 6,5 : le penalty le sauve d'une insuffisance assurée. Que ce soit un point de départ, sinon à Crémone, il y aura de sérieux problèmes)

VANOLI 6 : « Nous sommes désormais ce que nous sommes », a déclaré Vanoli lors de la conférence d'hier. Et avec un match aussi crucial que celui de lundi au Zini, cette victoire après avoir été menés au score est plus que bienvenue.