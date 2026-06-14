Bouadi a livré une performance remarquable au milieu de terrain, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre du Maroc face à l'une des meilleures équipes du monde.

Il a réussi 60 passes précises sur 66 tentées (91 % de réussite), dont 29 dans la moitié de terrain brésilienne avec une précision de 88 %, preuve qu’il n’a pas hésité à s’aventurer loin de sa zone de confort pour percer les lignes adverses.

Les plateformes statistiques lui attribuent un indice compris entre 6,50 et 6,88, score prévisible puisqu’il n’a pas directement pris part aux buts. Mais les métriques de construction du jeu révèlent une réalité bien différente.

Lire aussi : Des rêves entre deux drapeaux : Bouadi, un cœur marocain qui brûle le pont du retour chez les Bleus