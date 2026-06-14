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Figure du signe de la Balance : Bouadi, maestro marocain qui éclipse les danseurs de samba

FEATURES
Analysis
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
A. Bouaddi
Brésil
Maroc
É.-U.

Une performance exceptionnelle pour ses débuts

Le jeune prodige marocain Ayoub Bouadi a livré une performance remarquée face au Brésil lors du premier match des Lions de l’Atlas dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, concluant sur un match nul 1-1 au stade de New York/New Jersey tôt ce dimanche matin.

Ce match a marqué les débuts officiels du joueur de 18 ans, qui évolue au LOSC, sous le maillot de l’équipe nationale marocaine. Après avoir disputé trois matchs amicaux lors de la phase de préparation, il a donc reçu la confiance du staff technique dirigé par Mohamed Wahbi malgré son jeune âge.

  • Les statistiques ne mentent pas

    Bouadi a livré une performance remarquable au milieu de terrain, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre du Maroc face à l'une des meilleures équipes du monde.

    Il a réussi 60 passes précises sur 66 tentées (91 % de réussite), dont 29 dans la moitié de terrain brésilienne avec une précision de 88 %, preuve qu’il n’a pas hésité à s’aventurer loin de sa zone de confort pour percer les lignes adverses.

    Les plateformes statistiques lui attribuent un indice compris entre 6,50 et 6,88, score prévisible puisqu’il n’a pas directement pris part aux buts. Mais les métriques de construction du jeu révèlent une réalité bien différente.

    Lire aussi : Des rêves entre deux drapeaux : Bouadi, un cœur marocain qui brûle le pont du retour chez les Bleus

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  • Un contexte qui amplifie la valeur

    Grâce à un placement judicieux et à des touches de balle précises, Bouadi a su gagner du temps et préserver la possession marocaine sous la pression brésilienne, tout en se dégageant avec aisance pour relancer rapidement vers l’avant.

    Exactement ce qu’il faut à une équipe qui entend maîtriser le jeu, et non simplement le subir, face à un milieu de terrain où évoluent des éléments du calibre de Casemiro et Bruno Guimarães.

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  • Avant le Brésil

    Bouadi a été titulaire à Lille au cours des deux dernières saisons. Il a fait ses débuts trois jours après son seizième anniversaire, en octobre 2023, devenant alors, par un heureux hasard, le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une compétition européenne (la Ligue Europa Conférence) à cette époque.

    Milieu défensif, il se distingue par son dribble, sa capacité à porter le ballon et sa lecture du jeu. Son gabarit imposant lui permet d'exceller dans les duels, comme le montrent ses statistiques.

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    Selon Opta, « seuls dix milieux de terrain de Ligue 1 (avec au moins 100 duels) ont affiché un meilleur taux de réussite que lui dans les duels (55,6 %) cette saison, alors qu’il était le plus jeune d’entre eux d’au moins deux ans ».

    Opta précise également : « Parmi tous les joueurs de Ligue 1 ayant réalisé plus de 50 tacles “réels” (qui récompense les défenseurs pour avoir touché le ballon même si leurs adversaires conservent la possession, et pénalise ceux qui commettent des fautes lors d’un duel), son taux de réussite de 64,8 % dépasse nettement la moyenne de 57,4 %.

    Ces performances attestent du niveau déjà élevé du jeune international marocain, justifient sa sélection pour la Coupe du monde et confirment le bien-fondé de son choix d’opter pour le Maroc plutôt que la France.

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