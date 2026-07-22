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Ferran Torres, indigné par l'offre de contrat du FC Barcelone, serait prêt à accepter celle du PSG
Répartition des contrats en Catalogne
Torres se trouve déjà virtuellement hors du FC Barcelone après un blocage majeur dans les négociations contractuelles. Selon ElDesmarque, l’attaquant juge l’offre de prolongation présentée par le club totalement insuffisante, tant sur le plan sportif que financier.
Il réclame une revalorisation salariale significative et des garanties sur son temps de jeu sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick. Estimant ne pas être suffisamment reconnu pour ses performances, il attend une offre plus en phase avec son statut. Si la direction sportive ne lui présente pas rapidement une proposition améliorée, il se dit prêt à quitter la Catalogne. Sa décision finale sera toutefois prise à son retour de vacances, après la fin de la saison.
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Des statistiques impressionnantes étayent ces revendications.
La frustration de Torres s’explique par ses performances récentes : il estime que son apport offensif mérite une reconnaissance à la hauteur de ses chiffres. Il a d’abord été le héros de son pays en marquant le but décisif qui a offert à l’Espagne la Coupe du monde face à l’Argentine. Depuis son arrivée en provenance de Manchester City en janvier 2022, ses prestations en club sont tout aussi impressionnantes.
Sous le maillot blaugrana, il a disputé 207 matchs et inscrit 65 buts. La saison passée, il a été l’un des principaux atouts offensifs du club, prenant part à 49 rencontres et trouvant le chemin des filets à 21 reprises. Malgré ces statistiques remarquables, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de lui soumettre une proposition satisfaisante pour le conserver.
Le PSG lance une offre très avantageuse
Alors que son avenir en Espagne semble compromis, Torres a déjà choisi sa prochaine destination. Le Paris Saint-Germain a présenté une offre très avantageuse, actuellement examinée par ses agents. Les champions de France lui promettent un rôle clé sous les ordres de Luis Enrique, qui l’a toujours valorisé.
Barcelone, conscient du risque de perdre le joueur gratuitement en 2027, à l’expiration de son contrat, cherche à tirer profit de la situation sans tarder. Estimé à 55 millions d’euros sur le marché, Torres pourrait être cédé pour 50 millions, somme que le directeur sportif Deco souhaite récupérer afin de financer, le cas échéant, l’arrivée de Julián Álvarez.
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Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Torres prendra le temps de finaliser sa décision pendant ses vacances, qui se poursuivent actuellement. Si Barcelone refuse de proposer une offre financière plus avantageuse, un transfert en France semble inévitable. Le Paris Saint-Germain cherchera à conclure rapidement ce transfert de 50 millions d'euros, ce qui permettra à Enrique d'intégrer sa nouvelle recrue à la préparation d'avant-saison avant le coup d'envoi de la saison officielle.
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