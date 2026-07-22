Ferran Torres, indigné par l'offre de contrat du FC Barcelone, serait prêt à accepter celle du PSG

Torres se trouve déjà virtuellement hors du FC Barcelone après un blocage majeur dans les négociations contractuelles. Selon ElDesmarque, l’attaquant juge l’offre de prolongation présentée par le club totalement insuffisante, tant sur le plan sportif que financier.

Il réclame une revalorisation salariale significative et des garanties sur son temps de jeu sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick. Estimant ne pas être suffisamment reconnu pour ses performances, il attend une offre plus en phase avec son statut. Si la direction sportive ne lui présente pas rapidement une proposition améliorée, il se dit prêt à quitter la Catalogne. Sa décision finale sera toutefois prise à son retour de vacances, après la fin de la saison.