La situation au FC Nantes se corse rapidement. Moins de trois mois après sa nomination, Ahmed Kantari quitte déjà ses fonctions d’entraîneur. La décision a été prise ce mardi, confirmée par L'Équipeet RMC Sport. Le club va annoncer le retour de Vahid Halilhodzic pour relever un défi complexe : maintenir les Canaris en Ligue 1.
FC Nantes : Ahmed Kantari limogé, Vahid Halilhodzic prendra les commandes
- AFP
Kantari : un bilan inquiétant en dix matchs
Ahmed Kantari avait succédé à Luis Castro en décembre dernier, mais son passage sur le banc s’est rapidement compliqué. Après une défaite à domicile contre Angers SCO (0-1) samedi, son avenir paraissait déjà incertain.
En huit défaites sur dix matchs, Kantari n’a jamais réussi à stabiliser l’équipe. Le FC Nantes reste relégable ou barragiste depuis douze journées, avec seulement deux points de retard sur AJ Auxerre (16e) et sept points derrière OGC Nice, premier club non-relégable.
Même présent pour diriger la séance de la Jonelière mardi matin, Kantari voyait son destin scellé. La direction du club, qui reste silencieuse pour le moment, devait trancher rapidement avant de laisser l’équipe s’enliser davantage.
- AFP
Un retour stratégique de Halilhodzic
Pour remplacer Kantari, le choix s’est porté sur Vahid Halilhodzic. Ancien attaquant emblématique du club (1981-1986) et entraîneur déjà passé par Nantes en 2018-2019, il avait assuré le maintien avec une 12e place et un parcours notable en Coupe de France.
Contacté par Waldemar Kita dimanche matin, Halilhodzic a longtemps hésité avant de s’engager. L’accord final a été trouvé après des négociations, et il prendra les commandes dès ce mercredi matin avec son adjoint Patrick Collot.
- AFP
Une mission périlleuse dans un calendrier chargé
Le retour du Franco-Bosnien intervient dans un contexte compliqué. Le FC Nantes connaîtra une trêve prolongée après le report du match face au Paris Saint-Germain. Le prochain rendez-vous est fixé à dimanche 22 mars (27e journée) contre RC Strasbourg.
Après cette rencontre, les Canaris auront un sprint final particulièrement exigeant : déplacements chez Metz et AJ Auxerre, puis confrontations avec Brest, Paris, Rennes, Marseille et Lens.
À 73 ans et après son départ de la sélection du Maroc en 2022, Halilhodzic s’apprête à relever un défi immense. Maintenir Nantes en Ligue 1 s’annonce comme une tâche titanesque.