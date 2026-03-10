FC Nantes : Ahmed Kantari limogé, Vahid Halilhodzic prendra les commandes

Ahmed Kantari avait succédé à Luis Castro en décembre dernier, mais son passage sur le banc s’est rapidement compliqué. Après une défaite à domicile contre Angers SCO (0-1) samedi, son avenir paraissait déjà incertain.

En huit défaites sur dix matchs, Kantari n’a jamais réussi à stabiliser l’équipe. Le FC Nantes reste relégable ou barragiste depuis douze journées, avec seulement deux points de retard sur AJ Auxerre (16e) et sept points derrière OGC Nice, premier club non-relégable.

Même présent pour diriger la séance de la Jonelière mardi matin, Kantari voyait son destin scellé. La direction du club, qui reste silencieuse pour le moment, devait trancher rapidement avant de laisser l’équipe s’enliser davantage.