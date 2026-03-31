Explications : pourquoi Harry Kane ne joue pas avec l'Angleterre lors du match amical au Japon

Harry Kane ne jouera pas avec l'Angleterre contre le Japon mardi soir après s'être légèrement blessé lors d'une séance d'entraînement. Malgré ce contretemps, la Fédération anglaise de football a confirmé que le capitaine restait pour l'instant avec le groupe plutôt que de retourner en Allemagne pour y suivre un traitement.

La décision de l'écarter de la sélection pour le match est considérée comme une mesure de précaution visant à éviter d'aggraver le problème.

Dans un communiqué publié sur X, le compte officiel de l'Angleterre a clarifié la situation concernant le capitaine et le milieu de terrain Jordan Henderson : « Harry Kane est mis au repos ce soir par mesure de précaution après avoir subi un léger problème à l'entraînement, mais il reste avec l'équipe pour subir des examens complémentaires. Jordan Henderson est retourné à Brentford avant le match de ce soir. »



