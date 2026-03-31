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Explications : pourquoi Harry Kane ne joue pas avec l'Angleterre lors du match amical au Japon
Une blessure contractée à l'entraînement contraint l'attaquant à forfait
Harry Kane ne jouera pas avec l'Angleterre contre le Japon mardi soir après s'être légèrement blessé lors d'une séance d'entraînement. Malgré ce contretemps, la Fédération anglaise de football a confirmé que le capitaine restait pour l'instant avec le groupe plutôt que de retourner en Allemagne pour y suivre un traitement.
La décision de l'écarter de la sélection pour le match est considérée comme une mesure de précaution visant à éviter d'aggraver le problème.
Dans un communiqué publié sur X, le compte officiel de l'Angleterre a clarifié la situation concernant le capitaine et le milieu de terrain Jordan Henderson : « Harry Kane est mis au repos ce soir par mesure de précaution après avoir subi un léger problème à l'entraînement, mais il reste avec l'équipe pour subir des examens complémentaires. Jordan Henderson est retourné à Brentford avant le match de ce soir. »
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Le casse-tête tactique de Tuchel à Wembley
L'absence de Kane a placé Thomas Tuchel face à un dilemme tactique de taille. Plutôt que de se tourner vers un remplaçant naturel comme Dominic Solanke ou Marcus Rashford, l'entraîneur allemand a choisi de débuter ce match amical sans véritable avant-centre.
Jordan Pickford est titulaire dans les cages, tandis que la ligne défensive est composée d'Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi et Ben White.
La configuration du milieu de terrain et de l'attaque a suscité des réactions mitigées parmi les fidèles de Wembley. Elliot Anderson et Kobbie Mainoo occupent le milieu de terrain, tandis qu'un quatuor créatif composé d'Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer et Phil Foden a été chargé de créer le danger devant le but. On s'attend à ce que Foden évolue en « faux numéro 9 » pour mener l'attaque à la place de Kane.
La liste croissante des blessés inquiète le camp
La légère blessure de Kane n'est que le dernier coup dur en date pour Tuchel, qui a vu huit joueurs se retirer du stage après le récent match nul 1-1 contre l'Uruguay. De nombreuses stars, parmi lesquelles Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice et Bukayo Saka, ont toutes été contraintes de se mettre au repos pendant cette trêve internationale.
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Mettre l'accent sur les principes de la Coupe du monde
Malgré les problèmes de sélection, Tuchel reste concentré sur l'objectif à long terme : constituer une équipe soudée pour la prochaine Coupe du monde. Il a salué l'engagement de ses joueurs, même de ceux qui ont connu des problèmes de condition physique au cours de ces deux semaines.
« Les joueurs méritent cette pause mentale loin du football, et nous avons pu constater l’énergie avec laquelle ils sont revenus au stage dans un nouvel environnement », a ajouté Tuchel. « Cela les aide à retourner dans leurs clubs et à être performants. Nous voulons qu’ils soient performants dans leurs clubs, mais c’est aussi notre dernier stage avant les États-Unis, donc nous voulons renouer avec nos principes ».