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Exclusif : le transfert de Vinicius Junior à Arsenal pourrait coûter cher, le Real Madrid réclamant une indemnité à neuf chiffres pour son attaquant « Galactico »
Pérez fixe une valorisation colossale à neuf chiffres
Selon SPORT, le président du Real Madrid a fixé un prix de vente non négociable pour Vinicius Junior cet été : 160 millions d’euros, mêlant partie fixe et bonus liés aux performances. Une somme destinée à décourager les prétendants et à refléter le statut de l’ailier, l’un des plus grands talents mondiaux, sous contrat jusqu’en 2027.
La direction du Bernabéu ne souhaite pas se séparer d’un atout aussi prestigieux sans obtenir une compensation à la hauteur, d’autant que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027. Si le club préfère conserver son ailier, l’absence de progrès dans les récentes négociations de prolongation l’a contraint à évaluer le marché.
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Arsenal mène la danse pour s’attacher les services de la star brésilienne.
Mikel Arteta serait à l'origine de l'intérêt manifesté par le club du nord de Londres, alors qu'il cherche à renforcer son effectif, déjà sacré champion de Premier League, avec des joueurs de classe mondiale. Bien que les Gunners aient déjà renforcé leurs rangs avec l'arrivée de Christos Tzolis, Arteta avait auparavant appelé à faire preuve de plus d'ambition après la déception subie par le club en finale de la Ligue des champions la saison dernière.
Si l’intérêt est réel, le dossier en est encore à ses balbutiements : aucun contact officiel n’a été établi entre les deux clubs. Selon le média, Arsenal attend un signal clair indiquant que le joueur ne prolongera pas son contrat à Madrid avant de soumettre une offre qui pourrait battre tous les records.
L'impasse contractuelle alimente les rumeurs de départ du Bernabéu
Le principal catalyseur de cette saga de transfert est l'impasse actuelle concernant le salaire de l'attaquant et son statut au sein de l'équipe. Selon certaines informations, Vinicius exigerait un salaire proche de celui de Mbappé, une demande qui a provoqué des tensions avec la structure salariale actuelle du club.
Selon cet article, les deux parties auraient convenu de tenir une série de discussions décisives après la Coupe du monde 2026, mais le climat reste tendu. Si ces négociations ne débouchent pas sur une avancée décisive, le Real Madrid pourrait être contraint d'envisager des offres officielles afin d'éviter de voir la valeur marchande du joueur baisser à l'approche des dernières années de son contrat.
- Alterphotos
Le « facteur Mourinho » complique la tâche des Gunners
La nomination de José Mourinho ajoute une nouvelle couche de complexité à ce dossier, le nouvel entraîneur s’opposant fermement à la vente de Vinicius. Le technicien portugais entend conserver l’ossature de son effectif et a fait part de sa volonté de maintenir le Brésilien aux côtés d’autres cadors comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham.
Cette résistance interne du staff technique entre en conflit avec la vision financière pragmatique de la direction si un renouvellement de contrat ne peut être obtenu. Alors que Mourinho souhaite aligner ses meilleurs joueurs pour la saison à venir, la pression liée au prix de 160 millions d’euros et aux exigences salariales du joueur continue de dominer le débat.
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