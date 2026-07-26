Exclusif : le transfert de Vinicius Junior à Arsenal pourrait coûter cher, le Real Madrid réclamant une indemnité à neuf chiffres pour son attaquant « Galactico »

Selon SPORT, le président du Real Madrid a fixé un prix de vente non négociable pour Vinicius Junior cet été : 160 millions d’euros, mêlant partie fixe et bonus liés aux performances. Une somme destinée à décourager les prétendants et à refléter le statut de l’ailier, l’un des plus grands talents mondiaux, sous contrat jusqu’en 2027.

La direction du Bernabéu ne souhaite pas se séparer d’un atout aussi prestigieux sans obtenir une compensation à la hauteur, d’autant que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027. Si le club préfère conserver son ailier, l’absence de progrès dans les récentes négociations de prolongation l’a contraint à évaluer le marché.



