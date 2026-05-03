Exclusif : le Real Madrid privilégie un prêt ou un transfert définitif pour Endrick, jeune prodige brésilien capable d’évoluer à deux postes

Endrick retrouvera Madrid cet été, après avoir bouclé son prêt de six mois à Lyon. Tout nouveau prêt est exclu, et le club n’envisage pas non plus de vente. Les dirigeants madrilènes lui ont déjà présenté leur projet, ce qui le réjouit. Il se sent désormais mieux armé que jamais pour concrétiser son rêve : s’imposer chez le géant de la Liga.

Selon AS, le club madrilène s’engage pleinement auprès du jeune attaquant et entend lui offrir enfin un véritable rôle de choix. En début de saison, Xabi Alonso avait préféré l’attaquant maison Gonzalo García, poussant l’entraîneur madrilène de l’époque à écarter Endrick. Le joueur et le club avaient alors jugé qu’un prêt serait la solution idéale, et leur choix s’est porté sur Lyon – un pari gagnant. Après sa participation à la Coupe du monde avec le Brésil, Endrick reviendra à Madrid avec un statut renforcé au sein de l’équipe première. Décision actée.