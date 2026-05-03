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Exclusif : le Real Madrid privilégie un prêt ou un transfert définitif pour Endrick, jeune prodige brésilien capable d’évoluer à deux postes
Fin des prêts pour la jeune pépite brésilienne
Endrick retrouvera Madrid cet été, après avoir bouclé son prêt de six mois à Lyon. Tout nouveau prêt est exclu, et le club n’envisage pas non plus de vente. Les dirigeants madrilènes lui ont déjà présenté leur projet, ce qui le réjouit. Il se sent désormais mieux armé que jamais pour concrétiser son rêve : s’imposer chez le géant de la Liga.
Selon AS, le club madrilène s’engage pleinement auprès du jeune attaquant et entend lui offrir enfin un véritable rôle de choix. En début de saison, Xabi Alonso avait préféré l’attaquant maison Gonzalo García, poussant l’entraîneur madrilène de l’époque à écarter Endrick. Le joueur et le club avaient alors jugé qu’un prêt serait la solution idéale, et leur choix s’est porté sur Lyon – un pari gagnant. Après sa participation à la Coupe du monde avec le Brésil, Endrick reviendra à Madrid avec un statut renforcé au sein de l’équipe première. Décision actée.
- AFP
Polyvalence et une place dans le onze de départ
Ses sept buts et six passes décisives en 17 matchs avec l’OL constituent un CV solide pour le Brésilien, qui va désormais occuper, à juste titre, une place de choix dans l’effectif madrilène. Sous les ordres de Paulo Fonseca, il a prouvé qu’il était prêt à braver les rigueurs du football européen au plus haut niveau.
À Lyon, il a largement démontré ses capacités sur l’aile droite, s’ouvrant ainsi la porte d’un poste de titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Vinícius Junior dans un trio offensif à Madrid. Pour décrocher cette place, il devra toutefois rivaliser avec Rodrygo Goes, de retour de blessure au genou et sous contrat jusqu’en 2028, ainsi qu’avec Brahim Díaz et Franco Mastantuono.
Assurer la couverture défensive de Kylian Mbappé
Madrid voit en Endrick un remplaçant de haut niveau pour Mbappé. Polyvalent, le jeune Brésilien peut évoluer sur les ailes mais est surtout destiné à prendre le relais en pointe, en tant que premier suppléant du numéro 9 français. Ce double profil lui assure un temps de jeu suffisant pour continuer à progresser tout en renforçant la profondeur de l’effectif.
Sa polyvalence tactique est perçue comme un atout majeur par la direction du club. Qu’il occupe la pointe de l’attaque ou qu’il déborde sur les ailes, son instinct de buteur et sa créativité devraient soulager les cadres durant une saison nationale et européenne éprouvante.
- AFP
Protéger un investissement de 90 millions de dollars
Les Merengues veulent aussi protéger l’important investissement réalisé sur Endrick, recruté auprès de Palmeiras dès l’été 2022 (même si le transfert n’a été officialisé qu’à ses 18 ans, en juillet 2024). Depuis, le club a investi environ 90 millions de dollars (78 millions de livres sterling / 106 millions de dollars) pour s’offrir l’adolescent, en tenant compte de son indemnité de transfert pouvant atteindre 70 millions de dollars, de son salaire et des diverses commissions. Un nouvel horizon s’ouvre désormais à Endrick. Après avoir démontré son potentiel à Lyon, il aborde une Coupe du monde prometteuse, où il devrait obtenir du temps de jeu et pourrait revenir considérablement renforcé.