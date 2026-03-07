Goal.com
Exclu GOAL - Fabien Laurenti analyse Lens, l’OM et la course au titre en Ligue 1 : "Pour que Lens soit champion, il faudrait..."

Lens et l’OM, deux anciens clubs de Fabien Laurenti, entre ambitions, turbulences et la lutte acharnée pour le titre.

Ancien joueur du RC Lens et de l’Olympique de Marseille, Fabien Laurenti décrypte la situation de ses deux clubs. Entre un Lens solide et un OM en reconstruction, il livre son analyse sur la course au titre, les choix stratégiques et les perspectives pour la fin de saison.

Lens pointe à la deuxième place de Ligue 1, quatre points derrière le Paris Saint-Germain, tandis que l’OM se bat pour retrouver son rythme après des semaines compliquées. Fabien Laurenti partage son regard sur ces dynamiques opposées. De la confirmation de Pierre Sage à la course au titre avec le PSG en passant par la nomination d’Habib Beye, l’ancien arrière droit de l’OM (2002-2004) et de Lens (2007-2010), qui est désormais manager de la Team France U12 de la Champion’s Cup Rekupo,  n’a rien laissé filer.

    GOAL France : Lens joue le titre, l’OM joue le rebond avec une saison agitée : quel regard portez-vous sur la saison de vos deux anciens clubs ? Comment analysez-vous ces dynamiques opposées et lequel des deux projets vous paraît le plus structuré aujourd’hui ?

    Fabien Laurenti : Oui, c’est vrai que le parcours de mes deux anciens clubs est un peu surprenant, entre guillemets, parce qu’on n’attendait pas forcément le Racing Club de Lens à ce niveau-là. L’arrivée de Pierre Sage a fait énormément de bien au club. Pierre Sage réalise un travail exceptionnel avec le Racing Club de Lens.

    Pour ma part, je pense qu’ils sont bien partis pour rester dauphins du PSG. Je ne pense pas qu’ils puissent aller chercher le titre, cela se complique un peu. Mais en tout cas, ils ont consolidé leur place de deuxième et je vois très bien le Racing Club de Lens aller au bout de ses objectifs.

    À contrario, c’est vrai que l’OM, comme un peu trop souvent malheureusement, traverse une période compliquée. Cela a été difficile en Europe, cela a été compliqué en championnat. Il y a eu le départ de Roberto De Zerbi, celui de Pablo Longoria, donc cela fait énormément de remous sur et en dehors du terrain. Ce n’est vraiment pas évident.

    Malheureusement, avec l’Olympique de Marseille, on est souvent à ce niveau-là, c’est-à-dire que pour que le club trouve de la stabilité et de la tranquillité, c’est compliqué. Mais la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur, lui qui connaît parfaitement le club, et notamment la victoire face à Lyon ce dimanche, remettent un peu les Marseillais sur de bons rails.

    Il suffirait que l’OM se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France (ce qui n’est pas le cas, Marseille éliminé par Toulouse, Ndlr) pour pouvoir espérer réamorcer une dynamique positive et terminer la saison en championnat en allant, pourquoi pas, chercher cette troisième place qu’occupe actuellement l’OL.

    La fin de saison s’annonce donc très intéressante, que ce soit pour le Racing Club de Lens ou pour l’OM. Mais je trouve que le projet lensois est beaucoup plus solide cette année, tandis que celui de l’OM, malheureusement, a été plus friable, et c’est ce qui explique aujourd’hui la complexité de son parcours.

    GF : Pierre Sage à Lens : effet surprise ou vraie révolution ? Qu’est-ce qui vous impressionne le plus dans son travail ? Pensez-vous qu’il a les armes pour maintenir Lens dans la course au titre jusqu’au bout ?

    FL : Oui, clairement, pour moi, Pierre Sage est une confirmation. Je n’oublie pas le travail qu’il avait réalisé, notamment lorsqu’il avait sauvé Lyon de la relégation, ainsi que tout le bon travail qu’il avait effectué avec cette équipe.

    En signant à Lens, c’est vrai qu’on attendait une confirmation, et certains étaient même un peu sceptiques. Mais quand on voit le travail extraordinaire qu’il accomplit aujourd’hui, c’est une magnifique confirmation de sa part.

    Pierre Sage est un formateur, et il parvient, avec son regard et ses principes, à faire jouer ses équipes de manière remarquable. Quand on observe l’effectif du Racing Club de Lens, on ne s’attendait pas forcément, en début de saison, à voir le club occuper cette place. Lui, avec ses principes de jeu, sa méthode de travail et la relation qu’il entretient avec ses joueurs, a réussi à bâtir cela rapidement, et c’est ce qui explique la situation actuelle du Racing Club de Lens.

    Je ne sais pas s’ils lutteront jusqu’au bout au coude-à-coude avec le PSG, qui reste une écurie à part, mais je les vois sincèrement solides à cette deuxième place, sans être inquiétés par le troisième, ni par un éventuel retour de l’OM, de Lyon ou d’une autre équipe.

    Je les vois vraiment solidement accrochés à cette seconde place, et cela me fait plaisir pour tous les supporters et tous les amoureux du Racing Club de Lens.

    GF : L’OM a tourné la page De Zerbi pour confier l’équipe à Habib Beye. Un choix logique ? Ce changement peut-il recréer une union sacrée autour du club ? L’ADN marseillais est-il la clé pour relancer la machine ?

    FL : Oui, au vu du profil d’Habib Beye, du fait qu’il ait été joueur à l’OM pendant quatre saisons, qu’il connaisse parfaitement ce club, qu’il ait été limogé par Rennes et qu’il soit immédiatement disponible, je pense que c’était un choix logique de la part de Medhi Benatia, et je trouve cela assez cohérent.

    Maintenant, on sait qu’il est difficile d’être prophète en son pays. Je souhaite évidemment à Habib de réussir, mais ce ne sera pas évident, car on sait pertinemment qu’à Marseille, il y a énormément de pression et d’attentes.

    Après, oui, je pense qu’il a les capacités pour le faire, du moins sur cette fin de saison. S’il parvient à atteindre les objectifs fixés, il sera encore mieux installé pour aborder la saison suivante.

    Je crois en lui. Je trouve qu’il a un regard sur le jeu très intéressant, qui correspond parfaitement à ce qu’attendent les supporters de l’OM, à savoir un jeu assez vertical, résolument tourné vers le but. C’est exactement ce que réclame le public marseillais.

    Mais, comme je vous l’ai dit, à l’OM, on n’a pas le temps : pas le temps de réfléchir, pas le temps de poser ses valises. On exige des résultats immédiatement. Cela a été le cas à Lyon le week-end dernier, ce qui constitue un premier signal positif pour lui. Mais il faudra enchaîner très vite. On va donc lui souhaiter bonne chance, en espérant qu’il parvienne à atteindre tous les objectifs du club.

    GF : Avec 4 points d’écart entre Lens et le PSG, l’exploit est-il envisageable ? Le Paris Saint-Germain reste favori, mais Lens peut-il rêver plus grand ? Selon vous, qu’est-ce qui pourrait faire basculer la course au titre dans les prochaines semaines ?

    FL : Oui, je pense que cela va être compliqué pour le Racing d’aller chercher le titre face à un Paris Saint-Germain très, très solide, désormais installé avec ses quatre points d’avance.

    Pour que le Racing soit champion, il faudrait qu’il ne perde plus de points jusqu’à la confrontation directe, qu’il batte le PSG à Bollaert (en avril prochain, Ndlr) et qu’ensuite Paris fasse encore un faux pas, tout en réalisant un sans-faute jusqu’à la fin de la saison.

    Cela paraît tout de même compliqué, car l’effectif du PSG est impressionnant. Quand on voit la qualité du groupe et l’expérience qu’il possède, je vois mal les Parisiens s’écrouler.

    Donc oui, pour moi, il sera difficile pour le Racing Club d’aller chercher le titre cette saison.

