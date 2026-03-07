Exclu GOAL - Fabien Laurenti analyse Lens, l’OM et la course au titre en Ligue 1 : "Pour que Lens soit champion, il faudrait..."

Fabien Laurenti : Oui, c’est vrai que le parcours de mes deux anciens clubs est un peu surprenant, entre guillemets, parce qu’on n’attendait pas forcément le Racing Club de Lens à ce niveau-là. L’arrivée de Pierre Sage a fait énormément de bien au club. Pierre Sage réalise un travail exceptionnel avec le Racing Club de Lens.

Pour ma part, je pense qu’ils sont bien partis pour rester dauphins du PSG. Je ne pense pas qu’ils puissent aller chercher le titre, cela se complique un peu. Mais en tout cas, ils ont consolidé leur place de deuxième et je vois très bien le Racing Club de Lens aller au bout de ses objectifs.

À contrario, c’est vrai que l’OM, comme un peu trop souvent malheureusement, traverse une période compliquée. Cela a été difficile en Europe, cela a été compliqué en championnat. Il y a eu le départ de Roberto De Zerbi, celui de Pablo Longoria, donc cela fait énormément de remous sur et en dehors du terrain. Ce n’est vraiment pas évident.

Malheureusement, avec l’Olympique de Marseille, on est souvent à ce niveau-là, c’est-à-dire que pour que le club trouve de la stabilité et de la tranquillité, c’est compliqué. Mais la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur, lui qui connaît parfaitement le club, et notamment la victoire face à Lyon ce dimanche, remettent un peu les Marseillais sur de bons rails.

Il suffirait que l’OM se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France (ce qui n’est pas le cas, Marseille éliminé par Toulouse, Ndlr) pour pouvoir espérer réamorcer une dynamique positive et terminer la saison en championnat en allant, pourquoi pas, chercher cette troisième place qu’occupe actuellement l’OL.

La fin de saison s’annonce donc très intéressante, que ce soit pour le Racing Club de Lens ou pour l’OM. Mais je trouve que le projet lensois est beaucoup plus solide cette année, tandis que celui de l’OM, malheureusement, a été plus friable, et c’est ce qui explique aujourd’hui la complexité de son parcours.