Exclu GOAL - Champion’s Cup Rekupo : quand le foot rime avec passion et engagement écologique

Dans une interview exclusive accordée à GOAL France, Fabien Laurenti, ancien joueur de l’OM, Lens et Brest, revient sur l’évolution de la compétition :

« Oui, c’est vrai que la Champion’s Cup avec Rekupo a pris de l’ampleur ces dernières années. Le but de la compétition, c’est de pouvoir offrir aux enfants une compétition unique qui allie à la fois le football et l’écologie avec notre partenaire Rekupo. Ce qui est bien aussi, c’est de sensibiliser ces enfants-là aux bons gestes à avoir en ce qui concerne notre planète.

Effectivement, elle a évolué, elle a continué d’évoluer à partir du moment où on s’est développé à travers la France entière. Aujourd’hui, nous en sommes à faire neuf étapes à travers la France, plus une étape en métropole ainsi qu’en Martinique.

Donc c’est important pour nous de pouvoir grandir comme ça avec l’aide de nos partenaires et nous sommes très heureux de pouvoir le faire. »