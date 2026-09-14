Le but d'Erling Haaland lors du dernier derby de Manchester a remis sur le devant de la scène le dossier des erreurs d'arbitrage en Premier League anglaise, après que la technologie de la VAR a validé le but ayant scellé la victoire de Manchester City, avant que la commission des arbitres de la Premier League ne reconnaisse une erreur dans l'appréciation de l'influence d'Enzo Fernández, le joueur de City qui se trouvait en position de hors-jeu.

Après la rencontre, la commission des arbitres a admis que l'arbitre assistant vidéo aurait dû traiter différemment la présence de Fernández et demander à l'arbitre de revoir l'action sur l'écran du stade, un nouvel aveu d'erreur d'arbitrage intervenu après la fin du match et le règlement de son issue.

Cet épisode rappelle une série d'erreurs d'arbitrage qu'a connues le championnat anglais au cours des dernières années.