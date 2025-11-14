Equipe de France, le programme déroutant des Bleus avant le Mondial 2026

Le succès 4-0 contre l’Ukraine marque un tournant majeur pour l’équipe de France. En obtenant officiellement son billet pour la Coupe du Monde 2026, la sélection de Didier Deschamps valide une huitième participation consécutive à la compétition et ouvre une séquence totalement nouvelle. Jusqu’ici, le sélectionneur refusait d’évoquer le Mondial tant que la qualification n’était pas sécurisée. Cette victoire libère donc la parole, les ambitions et la planification, tout en offrant à l’équipe de France une base de confiance solide pour les six mois préparatoires. Le match à venir contre l’Azerbaïdjan clôturera cette fenêtre internationale avant la longue attente de mars.

Désormais tournée vers les États-Unis, le Mexique et le Canada, l’équipe de France prépare une compétition élargie à 48 nations. Le format, inédit, impose de nouveaux repères athlétiques, logistiques et stratégiques. L’équipe de France, renforcée par les individualités mises en lumière face à l’Ukraine, doit déjà envisager la construction du groupe final. Cependant, les Bleus ne se retrouveront qu’en mars, lors d’un unique rassemblement incluant deux amicaux encore en négociation, potentiellement contre le Brésil et les États-Unis sur la côte Est américaine. Ces matchs permettront d’expérimenter différents schémas et d’observer la cohésion générale.