Depuis plusieurs semaines, la situation physique de Kylian Mbappé alimente les inquiétudes. Alors que l’attaquant français évolue avec un genou gauche douloureux depuis le début de l’année 2026, son utilisation répétée par le Real Madrid suscite des tensions grandissantes avec la Fédération Française de Football. À l’approche de la prochaine trêve internationale et de la tournée américaine des Bleus, l’état de santé de Kylian Mbappé devient un dossier sensible où intérêts sportifs et enjeux économiques s’entremêlent.
Equipe de France, la FFF enrage contre le Real Madrid pour Kylian Mbappé
Le Real Madrid refuse de ménager Kylian Mbappé
Malgré des douleurs persistantes au genou, Kylian Mbappé continue d’être aligné par la formation madrilène, engagée dans la lutte pour le titre en Liga. Initialement annoncé forfait contre la Real Sociedad lors de la 24e journée, l’attaquant français a finalement été déclaré disponible. Son entraîneur Alvaro Arbeloa a confirmé la tendance en conférence de presse : « Il s’est bien entraîné avec le groupe et il est disponible ». Une décision qui illustre la volonté du club espagnol de conserver son principal atout offensif, alors que Kylian Mbappé reste l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif.
Les performances du capitaine des Bleus expliquent cette position. Auteur de 38 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé demeure la référence offensive de la Casa Blanca. Toutefois, cette utilisation intensive inquiète la Fédération française, qui redoute une aggravation physique avant les rassemblements internationaux. Selon les informations de L’Équipe reprises par Foot Mercato, le calendrier international constitue désormais le principal point de friction entre les deux institutions.
La FFF fustige la gestion de Kylian Mbappé par le Real Madrid
Touché au genou à la fin de l’année 2025, Kylian Mbappé aurait écourté sa période de récupération afin de revenir plus rapidement sur les terrains, une décision encouragée par l’environnement sportif madrilène. L’idée serait de maintenir la star française à disposition du club, quitte à envisager un repos lors de la prochaine trêve internationale. Une hypothèse que la Fédération française refuse catégoriquement, considérant Kylian Mbappé comme un élément indispensable des prochains matches amicaux.
La sélection tricolore doit en effet disputer une tournée aux États-Unis avec deux rencontres programmées contre le Brésil à Boston et la Colombie à Washington. Dans ce contexte, la présence du capitaine revêt également une dimension commerciale importante. A en croire L’Equipe, l’équipementier Nike, partenaire majeur de la Fédération jusqu’en 2034 avec un contrat annuel estimé à 100 millions d’euros, souhaite voir Kylian Mbappé participer à cette tournée. L’absence de la vedette constituerait un manque à gagner significatif en visibilité.
L’équipe de France veut un Mbappé à 100% pour le Mondial 2026
À moins de six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la gestion physique de Kylian Mbappé devient un enjeu stratégique majeur. Le Real Madrid privilégie la course aux titres domestiques et européens, tandis que la FFF cherche à préserver l’intégrité physique de son leader offensif pour les grandes échéances internationales. Entre pression sportive, intérêts économiques et calendrier surchargé, la situation exige désormais un compromis.
Reste à savoir si un accord sera trouvé entre les différentes parties dans les prochaines semaines. Une chose paraît certaine : Kylian Mbappé ne pourra pas enchaîner toutes les compétitions sans ajustement de sa charge de travail. Les discussions à venir entre la Fédération Française de Football et le club madrilène seront donc déterminantes pour définir la gestion du joueur à l’approche des échéances majeures.