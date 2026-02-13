Equipe de France, la FFF enrage contre le Real Madrid pour Kylian Mbappé

Malgré des douleurs persistantes au genou, Kylian Mbappé continue d’être aligné par la formation madrilène, engagée dans la lutte pour le titre en Liga. Initialement annoncé forfait contre la Real Sociedad lors de la 24e journée, l’attaquant français a finalement été déclaré disponible. Son entraîneur Alvaro Arbeloa a confirmé la tendance en conférence de presse : « Il s’est bien entraîné avec le groupe et il est disponible ». Une décision qui illustre la volonté du club espagnol de conserver son principal atout offensif, alors que Kylian Mbappé reste l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif.

Les performances du capitaine des Bleus expliquent cette position. Auteur de 38 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé demeure la référence offensive de la Casa Blanca. Toutefois, cette utilisation intensive inquiète la Fédération française, qui redoute une aggravation physique avant les rassemblements internationaux. Selon les informations de L’Équipe reprises par Foot Mercato, le calendrier international constitue désormais le principal point de friction entre les deux institutions.