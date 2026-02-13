La panique autour de Kylian Mbappé est-elle terminée ? La star du Real Madrid reprend l'entraînement malgré les craintes liées à sa blessure au genou, alors que le meilleur buteur de la Liga vise le match contre la Real Sociedad

Le vainqueur de la Coupe du monde avait été absent à l'entraînement ces deux derniers jours, faisant craindre qu'un problème récurrent au genou ne l'écarte des terrains pendant une période cruciale de la saison. Cependant, son retour aux entraînements tactiques collectifs suggère que la gêne au genou gauche s'est suffisamment atténuée pour qu'il puisse être inclus dans les plans d'Alvaro Arbeloa pour le week-end.

En début de semaine, la direction madrilène était sur les nerfs après que Mbappé ait été confiné à la salle de sport mercredi et jeudi. Compte tenu de sa dépendance à une vitesse explosive, toute inflammation de l'articulation est traitée avec la plus grande prudence par le staff médical. Malgré l'absence de rapport médical officiel détaillant une déchirure spécifique, le fait de voir l'attaquant travailler avec des kinésithérapeutes suggérait qu'il était loin d'être prêt à jouer il y a seulement 48 heures.

Son retour sur le terrain vendredi servira de test de condition physique définitif. Si la priorité du club reste de le maintenir en bonne santé pour le prochain match de Ligue des champions contre Benfica, le désir de Mbappé de mener l'attaque dans la compétition nationale semble l'avoir poussé à revenir dans la course pour le match à domicile de samedi.