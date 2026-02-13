Getty Images Sport
La panique autour de Kylian Mbappé est-elle terminée ? La star du Real Madrid reprend l'entraînement malgré les craintes liées à sa blessure au genou, alors que le meilleur buteur de la Liga vise le match contre la Real Sociedad
Mbappé surmonte sa frustration liée à l'entraînement en salle
Le vainqueur de la Coupe du monde avait été absent à l'entraînement ces deux derniers jours, faisant craindre qu'un problème récurrent au genou ne l'écarte des terrains pendant une période cruciale de la saison. Cependant, son retour aux entraînements tactiques collectifs suggère que la gêne au genou gauche s'est suffisamment atténuée pour qu'il puisse être inclus dans les plans d'Alvaro Arbeloa pour le week-end.
En début de semaine, la direction madrilène était sur les nerfs après que Mbappé ait été confiné à la salle de sport mercredi et jeudi. Compte tenu de sa dépendance à une vitesse explosive, toute inflammation de l'articulation est traitée avec la plus grande prudence par le staff médical. Malgré l'absence de rapport médical officiel détaillant une déchirure spécifique, le fait de voir l'attaquant travailler avec des kinésithérapeutes suggérait qu'il était loin d'être prêt à jouer il y a seulement 48 heures.
Son retour sur le terrain vendredi servira de test de condition physique définitif. Si la priorité du club reste de le maintenir en bonne santé pour le prochain match de Ligue des champions contre Benfica, le désir de Mbappé de mener l'attaque dans la compétition nationale semble l'avoir poussé à revenir dans la course pour le match à domicile de samedi.
Arbeloa réussit un numéro d'équilibriste
Si le retour de Mbappé est un immense soulagement, l'entraîneur Alvaro Arbeloa doit toujours faire face à une crise importante au sein de son effectif. Les Merengues ne sont actuellement qu'à un point derrière Barcelone au classement et ne peuvent se permettre aucun faux pas. Le défi est d'autant plus difficile que Jude Bellingham, Rodrygo et Eder Militao sont tous encore en phase de rééducation et manqueront le match contre La Real.
Il y a toutefois eu une autre bonne nouvelle sur le terrain d'entraînement, puisque le défenseur Raul Asencio a repris le travail après avoir souffert d'une grippe. Bien qu'Asencio ait joué récemment malgré une légère fissure au tibia, Arbeloa pourrait tout de même décider de faire tourner sa défense maintenant qu'Antonio Rudiger est de nouveau disponible, d'autant plus qu'Asencio ne pourra pas participer au déplacement à Lisbonne en milieu de semaine en raison d'une suspension européenne.
Les stars de l'Académie prennent le relais pour combler le vide
Compte tenu du nombre important de blessés dans l'équipe senior, Arbeloa s'est une nouvelle fois tourné vers le centre de formation pour renforcer son effectif. Les jeunes Cestero et Cesar Palacios ont été intégrés à la séance d'entraînement intensif de vendredi, apportant une profondeur indispensable à l'équipe première qui cherche à conserver ses chances dans la course au titre. L'intégration de ces jeunes issus du centre de formation souligne la pression qui pèse sur une équipe dont la profondeur a été mise à rude épreuve ces dernières semaines.
L'équipe médicale continue de surveiller la réaction de Mbappé à la charge de travail de vendredi. Son retour sur le terrain est un signe positif, mais avec le match contre Benfica qui approche, le club doit décider si le fait d'aligner son joueur vedette contre une équipe physique comme la Real Sociedad vaut le risque d'une éventuelle absence prolongée.
La priorité reste la Ligue des champions
Au final, « l'alerte Mbappé » a été ramenée au statut « vigilance surveillée ». L'attaquant reste la principale source de buts du Real Madrid, mais l'ADN du club est intrinsèquement lié au succès européen. Le staff médical prône une extrême prudence afin de s'assurer qu'il soit disponible pour les phases finales de la Ligue des champions.
Si Mbappé montre des signes de régression avant le coup d'envoi, Arbeloa pourrait encore choisir de le faire entrer en cours de match ou de le laisser au repos. Cependant, pour l'instant, la superstar française semble prête à défier les craintes initiales et à prendre sa place sur le terrain alors que le Real Madrid vise à reprendre la première place de la Liga.
