Le Real Madrid frappé par une nouvelle blessure de Kylian Mbappé alors que ses problèmes au genou persistent avant le match contre la Real Sociedad

Mbappé est notablement absent du groupe de l'équipe première, ayant passé deux jours consécutifs à s'entraîner loin de ses coéquipiers, confiné à la salle de sport plutôt que de participer aux exercices tactiques sur le terrain. La nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les supporters, d'autant plus que les prochains matchs s'annoncent décisifs.

Selon Sport, l'attaquant souffre d'une gêne persistante au genou gauche. Bien que le club n'ait pas encore publié de rapport médical officiel détaillant une déchirure ou une élongation spécifique, son incapacité à s'entraîner à seulement 48 heures d'un match suggère que la situation est traitée avec beaucoup d'inquiétude. Pour un joueur dont le jeu repose autant sur des mouvements explosifs et la vitesse, tout problème au niveau du genou est naturellement traité avec une extrême prudence par le staff médical. Arbeloa, qui cherche à maintenir la pression en tête du classement, a désormais un casse-tête majeur à résoudre en matière de sélection alors qu'il se prépare pour l'un des matchs à domicile les plus difficiles de la saison.