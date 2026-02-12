Getty Images Sport
Le Real Madrid frappé par une nouvelle blessure de Kylian Mbappé alors que ses problèmes au genou persistent avant le match contre la Real Sociedad
Mbappé absent de l'entraînement à Valdebebas
Mbappé est notablement absent du groupe de l'équipe première, ayant passé deux jours consécutifs à s'entraîner loin de ses coéquipiers, confiné à la salle de sport plutôt que de participer aux exercices tactiques sur le terrain. La nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les supporters, d'autant plus que les prochains matchs s'annoncent décisifs.
Selon Sport, l'attaquant souffre d'une gêne persistante au genou gauche. Bien que le club n'ait pas encore publié de rapport médical officiel détaillant une déchirure ou une élongation spécifique, son incapacité à s'entraîner à seulement 48 heures d'un match suggère que la situation est traitée avec beaucoup d'inquiétude. Pour un joueur dont le jeu repose autant sur des mouvements explosifs et la vitesse, tout problème au niveau du genou est naturellement traité avec une extrême prudence par le staff médical. Arbeloa, qui cherche à maintenir la pression en tête du classement, a désormais un casse-tête majeur à résoudre en matière de sélection alors qu'il se prépare pour l'un des matchs à domicile les plus difficiles de la saison.
Les problèmes récurrents au genou inquiètent Madrid
Ce qui rend ce dernier contretemps particulièrement inquiétant pour les dirigeants madrilènes, c'est qu'il semble s'agir d'une récidive d'un ancien problème. Mbappé avait déjà souffert d'une entorse au même genou gauche en décembre dernier, et alors qu'il semblait avoir complètement récupéré, l'alarme sonne à nouveau. Les blessures récurrentes sont souvent le signe d'une faiblesse sous-jacente ou d'un retour prématuré à la compétition, et le service médical du club fera tout son possible pour éviter une longue période d'indisponibilité.
Tout au long de la séance matinale de jeudi, Mbappé a été vu en train de travailler avec des kinésithérapeutes spécialisés afin de réduire l'inflammation. Cependant, le fait qu'il n'ait pas encore repris l'entraînement individuel avec ballon sur le terrain indique qu'il est loin d'être prêt à jouer. La superstar française a été le pivot de l'attaque madrilène cette saison, et son absence potentielle laisse un vide énorme dans le dernier tiers du terrain. Alors que la course au titre entre dans une phase décisive, perdre son meilleur buteur à cause d'un problème chronique au genou est la dernière chose dont le champion en titre avait besoin.
Arbeloa confronté à une crise croissante liée aux blessures
Le moment choisi par Mbappé pour se blesser ne pouvait pas être pire pour l'entraîneur Arbeloa. Madrid n'est actuellement qu'à un point derrière son rival Barcelone au classement de la Liga, et tout faux pas contre une équipe de la Real Sociedad en pleine forme pourrait s'avérer catastrophique pour ses ambitions de titre. Les visiteurs basques sont actuellement l'une des équipes les plus dangereuses de la division, comme ils l'ont prouvé mercredi soir en battant l'Athletic Club en Copa del Rey.
Cependant, la liste des blessés ne s'arrête pas à Mbappé. Arbeloa est déjà confronté à une crise qui a mis plusieurs joueurs clés sur la touche. Jude Bellingham, Rodrygo et Eder Militao sont tous à différents stades de leur programme de rééducation et ne joueront pas ce week-end. Pour aggraver les choses, le jeune défenseur Raul Asencio était également absent de la dernière séance d'entraînement, le club ayant confirmé qu'il souffrait de symptômes grippaux. Avec autant de stars confirmées à l'infirmerie, la profondeur de l'effectif est mise à rude épreuve, laissant au manager très peu d'options pour faire tourner son équipe fatiguée.
La prudence est de mise avant le match décisif contre Benfica
Si l'attention se porte actuellement sur le match de championnat de samedi, la proximité de la Ligue des champions influence sans aucun doute le processus décisionnel du club. Madrid affrontera Benfica mardi dans un match européen crucial, et le staff médical prône la plus grande prudence. Si Mbappé est contraint de jouer malgré la douleur contre la Real Sociedad, il risque d'aggraver sa blessure au genou et de manquer complètement le déplacement à Lisbonne.
La décision finale concernant sa disponibilité devrait être prise après la séance d'entraînement de vendredi, qui servira de test physique définitif. S'il ne parvient pas à terminer la séance avec le groupe, il sera très certainement écarté de l'équipe qui affrontera le club basque. Arbeloa sait que si le championnat est essentiel, la Ligue des champions fait partie de l'ADN du club, et la priorité est d'avoir un Mbappé en forme pour les phases à élimination directe. Pour l'instant, les supporters madrilènes ne peuvent que regarder et attendre, en espérant que les problèmes de genou de leur star ne soient qu'un contretemps temporaire plutôt qu'un coup dur qui compromettrait sa saison.
