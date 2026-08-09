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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Énorme coup de théâtre à la Juventus : Bologne demande Koopmeiners pour Lucumì

Juventus FC
Mercato
Bologne
T. Koopmeiners
J. Lucumi

Nouveau développement dans les négociations entre la Juventus et Bologne pour le défenseur colombien : une contrepartie surprise apparaît

La Juventus insiste pour Jhon Lucumì, mais les négociations avec Bologne restent complexes. Le club rossoblù valorise le défenseur à au moins 20 millions d’euros et, pour faire baisser la part en cash, selon Gazzetta.ita ouvert à la possibilité d’inclure une contrepartie : Bologne, rapporte l’édition en ligne du quotidien, a demandé Teun Koopmeiners.


Derrière la fermeté de Bologne, il y a une raison précise : le club émilien doit reverser à Genk 20 % de la future revente de Lucumì. Pour cette raison, il ne peut pas trop réduire le prix du défenseur sans risquer d’y perdre économiquement. Le club veut également tenir la promesse faite au joueur, qui avait accepté de rester une saison de plus en échange de la possibilité de choisir sa destination.

  • LE FACTEUR SARTORI

    La Juventus voudrait parvenir à un accord pour Lucumí avec environ 10 millions d’euros plus un joueur. Les Bianconeri ont proposé Juan Cabal comme possible monnaie d’échange pour réduire le montant à débourser, mais le nœud du dossier reste le pourcentage revenant à Genk.


    L’hypothèse la plus intéressante pourrait justement être celle d’un prêt de Koopmeiners à Bologne. Le directeur sportif rossoblù Giovanni Sartori connaît bien le milieu de terrain, qu’il avait fait venir en Italie à l’époque de l’Atalanta, et bénéficie de l’estime de sa famille. Ce n’est pas un hasard si Sartori travaille aussi sur son frère, Peer Koopmeiners.

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  • Le salaire de Koop

    De son côté, la Juventus a l’intention de se séparer de Teun, mais jusqu’ici aucune offre jugée satisfaisante n’est arrivée. Le joueur ne semble pas intéressé par les propositions venues de Turquie, tandis que les prises de renseignements en provenance de Premier League ne se sont pas encore transformées en véritables négociations. Son salaire de 4,5 millions d’euros représente en outre un obstacle pour le mercato du club rossoblù, même si un prêt avec une participation minimale de la Juventus au salaire pourrait rendre l’opération plus soutenable.

  • Pas de Miretti pour l’instant

    Fabio Miretti reste aussi en toile de fond, que la Juventus pourrait envisager pour Bologne dans un second temps, mais son intégration dans le dossier Lucumi ne semble pas envisageable à l’heure actuelle.


    Les négociations restent donc ouvertes, la Juventus étant appelée à trouver la bonne formule pour convaincre Bologne. Lucumi est la cible, Koopmeiners pourrait être la clé pour débloquer l’opération.


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