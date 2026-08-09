Énorme coup de théâtre à la Juventus : Bologne demande Koopmeiners pour Lucumì

La Juventus insiste pour Jhon Lucumì, mais les négociations avec Bologne restent complexes. Le club rossoblù valorise le défenseur à au moins 20 millions d’euros et, pour faire baisser la part en cash, selon Gazzetta.ita ouvert à la possibilité d’inclure une contrepartie : Bologne, rapporte l’édition en ligne du quotidien, a demandé Teun Koopmeiners.





Derrière la fermeté de Bologne, il y a une raison précise : le club émilien doit reverser à Genk 20 % de la future revente de Lucumì. Pour cette raison, il ne peut pas trop réduire le prix du défenseur sans risquer d’y perdre économiquement. Le club veut également tenir la promesse faite au joueur, qui avait accepté de rester une saison de plus en échange de la possibilité de choisir sa destination.