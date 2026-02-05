Endrick blessé ? L’annonce de Paulo Fonseca qui crée une psychose à Lyon

Face à une équipe lavalloise joueuse et bien organisée, les Gones ont longtemps peiné à imposer leur rythme. Peu inspirés, parfois imprécis, ils ont attendu les dernières minutes pour faire basculer la rencontre. Comme souvent ces dernières semaines, le déclic est venu d’Endrick.

Discret durant une large partie du match, le jeune attaquant brésilien a surgi au moment clé. À dix minutes du terme, il a envoyé une frappe puissante du gauche pour libérer tout un stade. Un geste de classe pure, presque inattendu tant Laval semblait maîtriser la situation. Ce but a rappelé pourquoi Lyon s’en remet régulièrement à lui dans les moments brûlants.