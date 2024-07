En Leny Yoro, Manchester United tient le "nouveau Saliba"

Les Red Devils semblent avoir devancé le Real Madrid pour le joueur de 18 ans après avoir convenu d'un montant de 60M€ avec le club français.

On dit que les défenseurs ne grandissent vraiment qu'avec l'expérience, et Leny Yoro est à peu près aussi expérimenté qu'il peut l'être à son âge. Le défenseur central lillois a fait ses débuts en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et, à 17 ans, il a conquis sa place dans l'équipe première aux dépens du champion du monde Samuel Umtiti. Il est également devenu le plus jeune buteur du club depuis dix ans.

Aujourd'hui, il est sur le point de réaliser un gros transfert en acceptant de signer à Manchester United. Les Red Devils seraient sur le point de devancer le Real Madrid pour enrôler le prodige français de 18 ans. Et ils ont aussi écarté la concurrence du Paris Saint-Germain, de Chelsea et de Liverpool.

Mais qu'est-ce qui rend Yoro si spécial ? GOAL vous explique...