Face à la crise de Santos, Neymar a craqué et confronté un fan en tribunes après une scène confuse... et un but fantôme.

Rien ne va plus à Santos. Alors que le club lutte pour sortir de la zone rouge, une nouvelle défaite à domicile a mis le feu aux poudres. Et Neymar, figure emblématique du club, n’a pas échappé à la frustration ambiante. Présent au stade et auteur de 90 minutes disputées une fois encore, il s’est retrouvé au cœur d’un échange animé avec un supporter. Une scène aussi improbable que révélatrice d’un malaise profond. L'article continue ci-dessous