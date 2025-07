À quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, une tension explosive secoue de nouveau les coulisses des droits TV entre la LFP et beIN Sports.

La paix n’aura été que de courte durée. Un an après une passe d’armes déjà tendue, le conflit entre la Ligue de football professionnel et la chaîne beIN Sports revient au premier plan. À l’approche du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1, prévu pour le 15 août, les divergences autour des droits de diffusion ressurgissent. Et cette fois encore, l’ambiance s’annonce électrique.