Le feuilleton des droits télévisés du football français n’en finit plus. Opposée depuis plusieurs mois à la Ligue de Football Professionnel, la chaîne beIN Sports refuse d’abandonner le combat. Malgré une condamnation récente, le diffuseur a décidé de contester la décision rendue par la justice et de poursuivre l’affrontement devant une juridiction supérieure. Ce nouvel épisode illustre les tensions persistantes entre la chaîne et la Ligue.
Droits TV Ligue 1 : beIN Sports ne lâche rien et déclare la guerre à la LFP
Une condamnation qui ne met pas fin au conflit
Le 27 janvier dernier, le Tribunal des activités économiques de Paris tranche dans le litige opposant beIN Sports à LFP Media, filiale commerciale de la Ligue. La justice exige alors du diffuseur qu’il règle l’intégralité des montants restants liés à son contrat de diffusion de la Ligue 1. Le jugement mentionne le paiement de « la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés ».
Dans le détail, trois échéances concernent cette décision : celles « des 5 août, 5 octobre et 5 décembre 2025 avec intérêts de retard ». Le montant total atteint environ 15 millions d’euros. La chaîne franco-qatarienne s’est finalement acquittée de cette somme après la décision judiciaire.
Un désaccord sur les conditions de diffusion
Le conflit ne date pas d’hier. Depuis le début de la saison actuelle, beIN Sports conteste les contraintes imposées pour la diffusion de son affiche du samedi après-midi.
Le contrat prévoit un paiement annuel de 78,5 millions d’euros pour ce match hebdomadaire. Pourtant, à chaque échéance, la chaîne décide de réduire la facture. Sur les 18 millions d’euros prévus, elle retranche 4,71 millions.
Trois paiements ont suivi ce schéma depuis le lancement de la saison. Dans le même temps, le diffuseur réclame 29 millions d’euros d’indemnités, estimant subir un préjudice lié aux conditions de diffusion imposées par la Ligue.
Une nouvelle bataille devant la cour d’appel
Selon L’Equipe, malgré le règlement des 15 millions d’euros exigés par la justice, l’affaire ne s’arrête pas là. beIN Sports choisit d’interjeter appel afin de contester la décision rendue.
La procédure se poursuit donc désormais devant la cour d’appel. Un nouvel épisode dans une confrontation judiciaire déjà longue entre la chaîne et les dirigeants du football professionnel français.
Un autre front judiciaire avec Canal+
Ce dossier ne représente pas le seul litige entre diffuseurs et Ligue. Dans une autre procédure, beIN Sports s’associe à Canal+ pour attaquer la Ligue.
Les deux groupes réclament 660 millions d’euros. Selon eux, la signature d’un accord entre la Ligue et Amazon en juin 2021 les aurait désavantagés.
La justice a rejeté leurs demandes en première instance puis en appel. Malgré ces revers, les deux diffuseurs continuent la bataille et portent désormais le dossier devant la Cour de cassation.
Un nouveau paysage TV pour la Ligue 1
Le décor va encore évoluer très prochainement. À partir de la saison prochaine, beIN Sports ne diffusera plus le championnat.
La Ligue prévoit un changement majeur avec sa plateforme baptisée Ligue 1+. Celle-ci proposera l’intégralité des rencontres du championnat.
Le prix de l’abonnement devrait également augmenter. Aujourd’hui fixé à 14,99 euros par mois avec engagement, il devrait connaître une révision lors du lancement complet du service.