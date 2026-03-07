Droits TV Ligue 1 : beIN Sports ne lâche rien et déclare la guerre à la LFP

Le 27 janvier dernier, le Tribunal des activités économiques de Paris tranche dans le litige opposant beIN Sports à LFP Media, filiale commerciale de la Ligue. La justice exige alors du diffuseur qu’il règle l’intégralité des montants restants liés à son contrat de diffusion de la Ligue 1. Le jugement mentionne le paiement de « la somme de 14 130 000 € au titre des soldes impayés ».

Dans le détail, trois échéances concernent cette décision : celles « des 5 août, 5 octobre et 5 décembre 2025 avec intérêts de retard ». Le montant total atteint environ 15 millions d’euros. La chaîne franco-qatarienne s’est finalement acquittée de cette somme après la décision judiciaire.