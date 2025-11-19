Donald Trump sort du silence après sa rencontre avec Cristiano Ronaldo

La Maison Blanche a vécu une soirée inhabituelle mardi. Donald Trump, en pleine effervescence diplomatique autour de la visite du prince héritier saoudien, a tenu à convier Cristiano Ronaldo à un dîner officiel. L’ancien joueur du Real Madrid, devenu figure de proue du projet sportif saoudien, a été accueilli avec tous les honneurs.

Le président américain n’a pas caché son admiration pour le quintuple Ballon d’or. Devant une salle remplie d’invités triés sur le volet, il a longuement évoqué la présence du Portugais, n’hésitant pas à le surnommer « le plus grand footballeur de l’histoire ». Sur les réseaux sociaux, le rapprochement entre cette déclaration et la présence de Lionel Messi en Major League Soccer n’a pas tardé à créer des débats passionnés.

Après son discours, Trump et Ronaldo ont pris la pose dans le bureau ovale, une image qui a fait le tour du monde en quelques minutes.