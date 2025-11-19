Le passage de Cristiano Ronaldo à Washington n’est pas passé inaperçu. L’attaquant portugais, habitué aux projecteurs depuis près de deux décennies, s’est retrouvé au cœur d’un évènement diplomatique et médiatique hors norme lors de la venue du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Donald Trump a profité de cette rencontre pour dérouler un accueil royal à la star d’Al-Nassr, au point d’en faire un moment politique scruté, débattu et largement commenté dans le monde entier. Les images, les déclarations et les invités prestigieux ont suffi à propulser cette soirée au rang de séquence marquante du début d’automne à Washington.
Donald Trump sort du silence après sa rencontre avec Cristiano Ronaldo
- Getty Image/ Goal AR
Une invitation présidentielle très commentée
La Maison Blanche a vécu une soirée inhabituelle mardi. Donald Trump, en pleine effervescence diplomatique autour de la visite du prince héritier saoudien, a tenu à convier Cristiano Ronaldo à un dîner officiel. L’ancien joueur du Real Madrid, devenu figure de proue du projet sportif saoudien, a été accueilli avec tous les honneurs.
Le président américain n’a pas caché son admiration pour le quintuple Ballon d’or. Devant une salle remplie d’invités triés sur le volet, il a longuement évoqué la présence du Portugais, n’hésitant pas à le surnommer « le plus grand footballeur de l’histoire ». Sur les réseaux sociaux, le rapprochement entre cette déclaration et la présence de Lionel Messi en Major League Soccer n’a pas tardé à créer des débats passionnés.
Après son discours, Trump et Ronaldo ont pris la pose dans le bureau ovale, une image qui a fait le tour du monde en quelques minutes.
- Getty/GOAL/X:@DavidSacks@RapidResponse47
Le discours de Trump crée l’évènement
Le président américain, installé derrière un pupitre décoré d’un aigle doré, a tenu à évoquer la passion de son plus jeune fils, Barron, pour le joueur portugais. Le chef d’État explique, dans un passage qui a amusé les invités :
« Vous savez mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Nous avons Ronaldo avec nous ici (applaudissements de la salle). Barron a pu le rencontrer et je pense qu’il respecte un peu plus son père maintenant que je vous ai présenté (sourire). Merci d'être là, c'est un honneur ».
Ces mots ont fait réagir bien au-delà des sphères sportives. Certains y ont vu une tentative d’humaniser sa communication, d’autres une opération stratégique pour renforcer son image auprès d’un public global.
- AFP
Un retour très remarqué aux États-Unis
Cristiano Ronaldo n’était plus apparu publiquement aux États-Unis depuis l’affaire l’ayant opposé à Kathryn Mayorga. Cette ancienne mannequin l’accusait d’un viol commis en 2009 dans un hôtel de Las Vegas. Les avocats de Ronaldo ont toujours affirmé que la relation était consentie. La justice du Nevada a classé l’affaire sans suite en 2022, faute d’éléments suffisants pour aller plus loin.
Cette soirée à la Maison Blanche marquait donc une sorte de retour symbolique. CR7 est venu, accompagné de Georgina Rodriguez, sa compagne, tandis que plusieurs personnalités majeures de la tech assistaient à l’évènement. Elon Musk figurait parmi les convives, tout comme Tim Cook, PDG d’Apple. David Sacks, conseiller de Trump sur les questions d’intelligence artificielle et de cryptomonnaies, a même partagé un selfie avec le Portugais et d’autres invités.
- Getty/GOAL
Ronaldo veut discuter de paix avec Trump
Lors d’un entretien récent accordé à Piers Morgan, Ronaldo a exprimé clairement son respect pour Donald Trump et sa volonté de dialoguer avec lui :
« Un monde en paix, c'est notre objectif. Il fait partie des personnes qui peuvent changer ou aider à changer le monde. Et c'est mon objectif principal: rencontrer Trump et parler de la paix dans le monde. Si vous pouvez y arriver, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais vraiment m'asseoir ».
Le message est fort et participe à nourrir l’idée d’un rapprochement politique inattendu.
En juin dernier déjà, Antonio Costa, président du Conseil européen, avait offert à Trump un maillot de Ronaldo portant le message « Jouer pour la paix », souvenir immortalisé par une photo où le président arbore un large sourire.
- Getty Images Sport
Bientôt de retour aux États-Unis pour le Mondial 2026 ?
La Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, pourrait offrir à Ronaldo une nouvelle opportunité de fouler les pelouses américaines. Il soufflera ses 41 bougies en février prochain et aborde probablement sa dernière campagne mondiale. Le capitaine portugais semble déterminé à y prendre part, malgré le poids des années, porté par une ambition intacte et un statut légendaire qu’il entretient sans relâche.