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Dominik Livakovic révèle le secret de son impact immédiat à Barcelone et comment Dani Olmo l’a aidé à briller pour ses débuts
Flick titularise à la surprise générale le Croate à Séville
La marche irrésistible de Barcelone en tête du classement de la Liga s’est poursuivie avec une performance clinique en Andalousie, mais les gros titres d’avant-match ont été dominés par le choix de Flick dans les buts. Alors qu’il avait précédemment laissé entendre que Szczesny était le numéro deux désigné derrière Joan Garcia, l’entraîneur allemand a choisi d’offrir à Livakovic ses grands débuts complets avec les Blaugrana.
Si l’entraîneur a ensuite précisé que cette sélection était une décision tactique spécifique plutôt qu’un changement permanent dans la hiérarchie, Livakovic a saisi sa chance à deux mains. L’international croate est revenu sur l’effort collectif nécessaire pour faire plier une équipe de Séville coriace, en particulier après la pause.
- ZUMA Press Wire
Le lien avec le Dinamo Zagreb porte ses fruits
Revenant sur sa première apparition en compétition officielle pour le club, le joueur de 31 ans a exprimé son immense fierté d’avoir enfin foulé la pelouse sous les couleurs du Barça. S’exprimant devant les médias, Livakovic a souligné l’effort collectif nécessaire pour aller chercher les trois points en Andalousie. « Nous avons réalisé un début de saison parfait et nous devons continuer comme ça », a-t-il déclaré, comme le rapporte Mundo Deportivo.
S’adapter à la pression particulière qu’implique le fait de jouer pour Barcelone peut être une tâche intimidante pour toute nouvelle recrue, mais Livakovic disposait d’un avantage important avec Dani Olmo. Les deux joueurs partagent une longue histoire commune, après avoir passé plusieurs années fructueuses ensemble au Dinamo Zagreb avant que leurs carrières ne prennent des chemins différents à travers l’Europe.
Livakovic n’a pas tardé à reconnaître que le fait d’avoir un ami de confiance dans l’effectif avait rendu sa transition fluide. « Depuis le premier jour, j’ai Dani Olmo », a expliqué le gardien. « J’ai joué avec lui au Dinamo Zagreb il y a six ou sept ans. Cela a été facile parce que ce sont des jeunes et que c’est comme une famille. Il est très facile de s’adapter ici. »
Des éloges pour Raphinha et l’unité des gardiens de but
Si le gardien a assuré derrière, c’est Raphinha qui a volé la vedette à l’autre bout du terrain avec un triplé sensationnel. Livakovic s’est montré plein d’admiration pour l’abattage du Brésilien, soulignant que son apport va bien au-delà de sa seule capacité à convertir les occasions. Il tenait à se joindre au concert de louanges pour le capitaine, en déclarant : « Félicitations à Raphinha, qui a inscrit un triplé, incroyable ! »
Malgré la nature très compétitive du poste de gardien, Livakovic a également évoqué avec chaleur la relation qu’il a nouée avec ses rivaux pour la place de numéro un. Le respect mutuel entre les gardiens a clairement favorisé un environnement d’entraînement positif. Il a ajouté : « Le coach des gardiens aussi, Joan et Tek (Szczesny) sont des gars fantastiques. Tek m’a beaucoup parlé aujourd’hui, tout comme le coach. Ils m’ont facilité la tâche. »
- AOP.Press
À l’approche de la bataille pour le poste de gardien
L'arrivée de Livakovic a apporté à Barcelone une profondeur d'effectif importante, qui faisait sans doute défaut lors des saisons précédentes. À 31 ans, il est encore dans la pleine force de l'âge pour un gardien et apporte une riche expérience internationale grâce à ses performances avec la sélection croate.
La concurrence pour le temps de jeu entre Livakovic et Szczesny s'annonce comme l'une des sous-intrigues les plus intéressantes de la saison du Barça. Les deux vétérans savent que les occasions pourraient être rares derrière l'incontournable Garcia, mais leur présence pousse le jeune joueur à maintenir ses standards élevés.
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