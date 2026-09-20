Dominik Livakovic révèle le secret de son impact immédiat à Barcelone et comment Dani Olmo l’a aidé à briller pour ses débuts

Revenant sur sa première apparition en compétition officielle pour le club, le joueur de 31 ans a exprimé son immense fierté d’avoir enfin foulé la pelouse sous les couleurs du Barça. S’exprimant devant les médias, Livakovic a souligné l’effort collectif nécessaire pour aller chercher les trois points en Andalousie. « Nous avons réalisé un début de saison parfait et nous devons continuer comme ça », a-t-il déclaré, comme le rapporte Mundo Deportivo.

S’adapter à la pression particulière qu’implique le fait de jouer pour Barcelone peut être une tâche intimidante pour toute nouvelle recrue, mais Livakovic disposait d’un avantage important avec Dani Olmo. Les deux joueurs partagent une longue histoire commune, après avoir passé plusieurs années fructueuses ensemble au Dinamo Zagreb avant que leurs carrières ne prennent des chemins différents à travers l’Europe.

Livakovic n’a pas tardé à reconnaître que le fait d’avoir un ami de confiance dans l’effectif avait rendu sa transition fluide. « Depuis le premier jour, j’ai Dani Olmo », a expliqué le gardien. « J’ai joué avec lui au Dinamo Zagreb il y a six ou sept ans. Cela a été facile parce que ce sont des jeunes et que c’est comme une famille. Il est très facile de s’adapter ici. »