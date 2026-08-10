Domínguez quitte Bologne : nouvelle aventure à Sassuolo

Benjamin Domínguez est prêt à changer de maillot. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, Sassuolo a trouvé un accord avec Bologne pour le transfert du joueur né en 2003 sous la forme d’un prêt avec option d’achat : il reste à régler les derniers détails avant la conclusion de l’opération.





Après deux saisons à Bologne, Domínguez se prépare donc à une nouvelle expérience en Serie A. Avec Bologne, il a disputé 39 matches et inscrit 3 buts, laissant désormais place à un nouveau défi sous le maillot de Sassuolo.



