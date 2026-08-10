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CM Grafica Dominguez Bologna 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Domínguez quitte Bologne : nouvelle aventure à Sassuolo

Mercato
Sassuolo
Bologne
B. Dominguez

Opération sur le marché des transferts entre les deux clubs émilien.

Benjamin Domínguez est prêt à changer de maillot. Comme le rapporte Gianluca Di Marzio, Sassuolo a trouvé un accord avec Bologne pour le transfert du joueur né en 2003 sous la forme d’un prêt avec option d’achat : il reste à régler les derniers détails avant la conclusion de l’opération.


Après deux saisons à Bologne, Domínguez se prépare donc à une nouvelle expérience en Serie A. Avec Bologne, il a disputé 39 matches et inscrit 3 buts, laissant désormais place à un nouveau défi sous le maillot de Sassuolo.


  • Sassuolo ajoute ainsi de la qualité et des solutions à son secteur offensif en vue de la nouvelle saison. Le club neroverde reste sur une excellente onzième place obtenue en tant que promu, un résultat qui a également mis en valeur le travail de Fabio Grosso, auteur d’une saison convaincante au Mapei Stadium avant d’être ensuite choisi par la Fiorentina.

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