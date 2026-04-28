Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diego Simeone Atletico Madrid GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Diego Simeone : dinosaure tactique ou toujours l'homme à la main de l'Atlético Madrid ?

Analysis
Atletico Madrid
D. Simeone
Ligue des Champions
LaLiga
FEATURES
Atletico Madrid vs Arsenal

La légende néerlandaise Ruud Gullit a qualifié la semaine dernière Diego Simeone de l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, tout en affirmant que l'Argentin ne recevait pas la reconnaissance qu'il méritait. Un argument intéressant, mais susceptible de diviser les opinions, tout comme Simeone lui-même. Celui que l'on surnomme affectueusement « Cholo » est largement vénéré dans le monde du football. Le travail qu'il a accompli à l'Atlético Madrid n'inspire que le respect.

Arrivé en 2011 à la tête d'un club en pleine crise, Diego Simeone a redonné un nouvel élan aux Rojiblancos, conduisant l'équipe à huit trophées, dont deux Liga. Il vient aussi de qualifier l’Atleti pour sa quatrième demi-finale de Ligue des champions, à seulement trois marches du premier sacre continental du club madrilène. Son éthique de travail et sa passion ont conquis les amateurs neutres du globe.

Il peut donc surprendre que certains supporters n’imaginent pas l’ancien milieu de terrain aux commandes de leur équipe. Certes, il est l’un des entraîneurs les mieux rémunérés de la planète, mais tous ne le rangent pas parmi les meilleurs ; la raison principale réside dans la perception souvent négative de son style de jeu.

Mais cet entraîneur de 55 ans est-il simplement incompris ? Ruud Gullit a-t-il raison d’affirmer qu’il ne récolte pas la reconnaissance méritée ? Ou ses méthodes sont-elles tout bonnement obsolètes à l’ère moderne ?

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICOAFP

    « Rien ne remplace le travail acharné » Dans le football comme ailleurs, la réussite se mérite : aucun talent, aucune tactique ne saurait se substituer à une préparation rigoureuse et à une détermination sans faille.

    Milieu de terrain combatif et infatigable, Simeone a contribué au doublé national de l’Atlético en 1996. Le club n’a pas été sacré champion d’Espagne avant son retour sur le banc, ce qui souligne son importance capitale pour l’institution. Le sacre en Liga 2013-2014, l’un des plus grands exploits de l’histoire de l’entraînement, illustre à lui seul son impact.

    Aucun autre club que le Real Madrid ou le FC Barcelone n’avait été sacré depuis dix ans lorsque, fraîchement nommé, il avait pris les commandes d’une formation colchonera éliminée de la Copa del Rey par Albacete, modeste équipe de troisième division. Un peu plus de deux ans et demi plus tard, les Colchoneros terminaient en tête de la Primera División, avec trois points d’avance sur le Barça de Lionel Messi et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, tout en atteignant la finale de la Ligue des champions invaincus.

    « C’est incroyable, une joie impossible à exprimer avec des mots. Aujourd’hui est l’un des jours les plus importants de l’histoire du club », a déclaré Simeone après avoir décroché le titre grâce à un match nul 1-1 contre le Barça, son rival pour le titre, lors de la dernière journée de la saison. « Je tiens à remercier les joueurs et les personnes qui ont toujours cru en nous. Rien ne remplace le travail acharné. »


    • Publicité
  • Real Valladolid CF v Atletico de Madrid - La Liga SantanderGetty Images Sport

    « Cholo est la clé » : une formule concise qui résume l’influence décisive de l’entraîneur argentin sur le jeu de son équipe.

    Malheureusement, l'effectif surmené de l'Atleti était à bout de souffle en fin de saison et allait connaître un effondrement déchirant en prolongation face au Real lors de la finale de la Ligue des champions ; mais contre le Barça, sa remarquable ténacité avait été évidente aux yeux de tous.

    Menés d’un but et privés de Diego Costa puis d’Arda Turan, les visiteurs ont égalisé par Diego Godín dès le début de la seconde période, avant de livrer une défense héroïque récompensée par les applaudissements du public du Camp Nou.

    « Cette équipe n'abandonne jamais », s'est enthousiasmé David Villa, ancien attaquant de l'Atleti passé par le Barça. « Nous avons commencé avec tout contre nous, mais l'équipe a réagi et nous avons joué comme nous l'avons fait toute l'année. Nous sommes une bande de guerriers », et « Cholo » en est la clé, la personne vers laquelle nous nous tournons tous pour trouver l'inspiration. »

    Simeone est devenu le symbole du club : les joueurs se succèdent, mais l’entraîneur reste, préservant l’intensité qui caractérise l’Atlético.

    « Le talent est important, mais sans la bonne mentalité pour jouer sous les ordres de Diego, un joueur ne peut pas réussir à l’Atlético », rappelait Andrea Berta, l’ancien directeur sportif colchonero devenu responsable du recrutement à Arsenal.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    « Le football a changé »

    João Félix incarne parfaitement le profil d’une recrue de renom arrivée à l’Atlético avec une mentalité inadaptée. Son échec a aussi révélé la difficulté de Simeone, ces dernières années, à introduire davantage de souplesse, de fluidité et de panache dans le jeu de son équipe sans affaiblir sa puissance collective et sa solidité défensive. En 2013-2014, les Rojiblancos avaient ainsi été couronnés en préservant leur cage inviolée à 20 reprises, et en se contentant d’une faible possession.

    « Nous utilisions la contre-attaque », expliquait le milieu de terrain Koke à ESPN. « Nous défendions, parfois haut, parfois bas. Nous dominions sans le ballon. » Le scénario s’est répété en 2021 : les Colchoneros ont remporté le titre en marquant seulement 67 buts et en encaissant 25.

    En 2023, Simeone a reconnu que le jeu avait évolué : « Je pense à Godin et à sa génération. Aujourd’hui, leur style serait dépassé. Tout va plus vite et je dois actualiser mes méthodes. »

    Il a certes tenté de s’adapter, sans succès tangible… du moins jusqu’à présent.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    « Les supporters veulent des victoires, pas des discours »

    Souvent comparé à Mikel Arteta, son adversaire mercredi au Metropolitano pour l’aller des demi-finales de la Ligue des champions, Diego Simeone a réalisé des prouesses bien plus marquantes.

    Après sept saisons sur le banc de l’Atlético, l’Argentin avait déjà brisé le duopole du Clásico en Liga, remporté deux Europa League et disputé deux finales de Ligue des champions, le tout sans disposer de plus d’un milliard de livres sterling.

    Il partage toutefois un point commun avec Arteta : il est lui aussi sous pression en raison de ses choix tactiques et d’un palmarès qui se raréfie, malgré un soutien important sur le marché des transferts. Le titre de Liga 2020-2021 reste son dernier trophée avec l’Atleti. Après la défaite surprise en finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad ce mois-ci, on lui a demandé s’il avait un message pour des supporters de plus en plus frustrés. Le Cholo a alors coupé court : « Les supporters ont besoin de victoires, pas de messages. »

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    « Pas des victimes » : un état d’esprit conquérant qui annonce la couleur.

    Ces dernières semaines, les victoires se font de plus en plus rares, une situation préoccupante. Le succès 3-2 de samedi face à l’Athletic Club était le premier de l’Atleti en Liga depuis plus d’un mois, après quatre défaites consécutives.

    Pendant ce passage à vide, l’Atleti privilégiait clairement les compétitions à élimination directe, sa place dans le top 4 de la Liga semblant assurée ; cela n’a rendu la défaite en finale de la Copa del Rey face à la Real Sociedad que plus décevante.

    Certes, le match retour éprouvant des quarts de finale de Ligue des champions, où l’Atleti avait créé la surprise face au Barça, avait sans doute épuisé les joueurs de Simeone. Mais, à son honneur, l’entraîneur n’a même pas tenté de trouver des excuses pour cette prestation décousue à Séville.

    « Nous ne sommes victimes de rien », a déclaré Simeone. « Ils méritaient de gagner, et la vie consiste à accepter les situations qui se présentent, à apprendre en cours de route et à rester concentrés sur notre objectif. Nous devons aller de l’avant, suivre notre chemin et poursuivre ce que nous voulons d’une seule manière : en travaillant. »

    Néanmoins, les supporters redoutent un essoufflement au pire moment, pour la deuxième saison consécutive, et certains pointent déjà du doigt Simeone.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Troisième tentative pour conquérir la Ligue des champions ?

    L’Atlético a investi environ 190 millions d’euros (165 millions de livres sterling, 220 millions de dollars) lors de chacun des deux derniers mercatos estivaux, et pourrait n’avoir pour seul résultat tangible que sa qualification en Ligue des champions. Le contrat de Simeone expire en 2027 et les nouveaux actionnaires majoritaires, Apollo Sports Capital, semblent hésiter à lui proposer une prolongation, donnant le sentiment que l’on approche de la fin de l’ère la plus fructueuse de l’histoire du club.

    Rien n’est encore acté, mais la semaine à venir pourrait peser lourd dans le bilan de son mandat et orienter l’avenir du club.

    Avant même les demi-finales de Ligue des champions, le scénario semble écrit : tout le monde s’attend à un choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, tandis que la rencontre entre l’Atlético et Arsenal pourrait s’avérer bien moins attrayante. Pourtant, l’Atlético de Simeone a les moyens de renverser la vapeur.

    Si leur réputation de défense acharnée et d’« arts obscurs » persiste, les Rojiblancos se sont en réalité révélés l’une des équipes les plus imprévisibles de la Ligue des champions cette saison, offrant des rencontres riches en buts. Preuve en est : l’Atlético n’a pas connu le moindre 0-0 et n’a signé qu’une seule clean sheet, au Camp Nou face à un Barça réduit à dix.

    Avec Julian Álvarez, Diego Simeone dispose d’un des meilleurs attaquants du monde, tandis qu’Antoine Griezmann, joueur polyvalent, vise un dénouement de conte de fées à l’Atleti. Depuis son arrivée en janvier en provenance de l’Atalanta, Ademola Lookman a apporté une nouvelle dimension à l’attaque, et Alexander Sorloth a déjà marqué plusieurs buts décisifs.

    Une première demi-finale de Ligue des champions depuis neuf ans offre donc à Simeone l’occasion de prouver que lui et l’Atleti ont su évoluer pour s’adapter, même tardivement, au football moderne.

    Mené par un collectif jeune et talentueux, Arsenal ressemble à une version modernisée des anciens titres de Simeone. Pourtant, un succès offrirait au technicien argentin une troisième finale inespérée et confirmerait, preuves à l’appui, son statut parmi les plus grands entraîneurs de l’histoire du football.

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Arsenal crest
Arsenal
ARS