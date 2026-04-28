Diego Simeone : dinosaure tactique ou toujours l'homme à la main de l'Atlético Madrid ?

Arrivé en 2011 à la tête d'un club en pleine crise, Diego Simeone a redonné un nouvel élan aux Rojiblancos, conduisant l'équipe à huit trophées, dont deux Liga. Il vient aussi de qualifier l’Atleti pour sa quatrième demi-finale de Ligue des champions, à seulement trois marches du premier sacre continental du club madrilène. Son éthique de travail et sa passion ont conquis les amateurs neutres du globe.

Il peut donc surprendre que certains supporters n’imaginent pas l’ancien milieu de terrain aux commandes de leur équipe. Certes, il est l’un des entraîneurs les mieux rémunérés de la planète, mais tous ne le rangent pas parmi les meilleurs ; la raison principale réside dans la perception souvent négative de son style de jeu.

Mais cet entraîneur de 55 ans est-il simplement incompris ? Ruud Gullit a-t-il raison d’affirmer qu’il ne récolte pas la reconnaissance méritée ? Ou ses méthodes sont-elles tout bonnement obsolètes à l’ère moderne ?