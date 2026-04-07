Deux mystères épineux mettent Arbeloa dans une situation délicate face au Bayern de Munich

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du Vieux Continent, alors que le Real Madrid affrontera son rival allemand, le Bayern Munich, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le club bavarois a atteint ce stade après avoir surmonté l'obstacle de l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours européen en éliminant Manchester City lors d'un match difficile, qui a réaffirmé la personnalité de l'équipe royale lors des grandes soirées.

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