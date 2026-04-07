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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Deux mystères épineux mettent Arbeloa dans une situation délicate face au Bayern de Munich

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
A. Arbeloa
Eder Militao
D. Huijsen
J. Bellingham
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
T. Pitarch
Espagne
Allemagne
Brésil
Angleterre
France

Une bataille psychologique

Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à accueillir l'un des affrontements les plus passionnants du Vieux Continent, alors que le Real Madrid affrontera son rival allemand, le Bayern Munich, ce mardi soir, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2025-2026.

Le club bavarois a atteint ce stade après avoir surmonté l'obstacle de l'Atalanta en huitièmes de finale, tandis que le Real Madrid a poursuivi son parcours européen en éliminant Manchester City lors d'un match difficile, qui a réaffirmé la personnalité de l'équipe royale lors des grandes soirées.

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    Le dilemme du choix… entre l'expérience et l'enthousiasme de la jeunesse

    Ce match marque un tournant décisif dans le parcours du Real Madrid vers les demi-finales, et peut-être même vers son plus grand rêve : atteindre la finale prévue le 30 mai à Budapest. Pour y parvenir, l'entraîneur Álvaro Arbeloa se trouve à un carrefour tactique crucial, selon le journal espagnol « AS ».

    En effet, bien qu'il ait récemment misé sur une composition fixe, la dernière défaite face à Majorque a soulevé des questions : va-t-il prendre le risque de renouveler son effectif, ou s'en tenir aux éléments expérimentés et aux leaders ? Entre la solidité des aînés et l'audace des jeunes, les contours de la décision la plus difficile se dessinent.

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  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    Le dilemme défensif… Militão ou Hoesen ?

    Les premiers points d'interrogation concernent la défense centrale, le staff technique hésitant entre aligner Éder Militão ou Dean Hoesen aux côtés d'Antonio Rüdiger.

    Militão a récemment fait son retour après une absence de près de quatre mois et a réussi à marquer un but contre Majorque, ce qui témoigne de sa forme physique et de son sens du but retrouvé. De son côté, Hoesen s’est particulièrement illustré lors du match contre Manchester City, notamment dans la construction du jeu depuis l’arrière, ce qui pourrait offrir à l’équipe des solutions supplémentaires pour percer la défense du Bayern.

    Mais le choix n'est pas facile : Militão apporte vitesse, expérience et solidité, tandis que Hoesen ajoute une dimension tactique dans la passe et la sortie de balle. Sur les ailes, le choix semble presque acquis en faveur de Trent Alexander-Arnold et Fran García.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le casse-tête du milieu de terrain… Bellingham ou miser sur la cohésion ?

    Au milieu de terrain, le dilemme se complique. La place vacante place l'entraîneur devant deux choix : aligner Gud Bellingham, de retour de blessure, ou continuer à miser sur Tiago Petarš, qui s'est remarquablement intégré au système de l'équipe.

    Pitarch s'est imposé comme un relais idéal, apportant de l'équilibre aux côtés d'Orelien Tchouameni et ouvrant des espaces pour les montées de Federico Valverde et Arda Güler vers les zones offensives.

    Quant à Bellingham, malgré ses grandes qualités techniques, il est encore en phase de reprise après des apparitions limitées ces derniers temps, n’ayant joué que 47 minutes lors des deux derniers matchs, ce qui fait de son titularisation un pari calculé.

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Des absences qui pèsent… et des avertissements qui menacent le match retour

    Le Real Madrid aborde ce match avec plusieurs absences de poids, notamment celle de Thibaut Courtois, ainsi que celle de Ferland Mendy (qui, bien qu'il se soit rétabli, pourrait ne pas être aligné), de Dani Ceballos et de Rodrygo.

    L'équipe risque également de perdre plusieurs de ses stars lors du match retour, puisque six joueurs sont sous le coup d'une suspension s'ils reçoivent un carton jaune : Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Huisen et Carreras.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    La composition probable du Real Madrid

    Le Real Madrid devrait débuter la rencontre avec la composition suivante : « Lunin ; Trent, Rüdiger, Militão ou Höjbjerg, Fran García ; Valverde, Thiago ou Bellingham, Tchouaméni, Güler ; Vinícius et Mbappé ».

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