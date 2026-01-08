Le fantôme de CR7 : comment le retour du Roi a tué Solskjaer (et pourquoi sa seconde chance sera la bonne)

« Comment allons-nous défendre ? » C'est la première question posée par Kieran McKenna, alors adjoint, quand Solskjaer lui a annoncé le retour possible de Cristiano Ronaldo. Dans l'euphorie générale, personne n'a voulu écouter le futur coach d'Ipswich. Solskjaer, aveuglé par la nostalgie et la perspective d'entraîner son ancien coéquipier, a ignoré l'avertissement.

Avec le recul, le Norvégien l'admet : « C'était probablement un mauvais choix pour nous tous. » Si le retour de Ronaldo a offert des moments de frisson et des buts en Ligue des champions, il a surtout dynamité les fondations du projet. Avant CR7, United était une équipe de pressing haut, dynamique, collective. Après lui, elle est devenue une somme d'individualités au service d'un soliste de 37 ans incapable de presser. Ce péché originel a coûté son poste à Solskjaer, mais l'histoire pourrait lui offrir une chance de rédemption.