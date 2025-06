Deschamps, Mbappé et les réactions après Allemagne - France (0-2)

Didier Deschamps et les Bleus ont réagi à la victoire de la France contre l’Allemagne, dimanche.

Trois jours la défaite face à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations (5-4), l’équipe de France devait sauver l’honneur ce dimanche. Opposés à l’Allemagne lors du match de classement, les Bleus ont pu compter sur un but et une passe décisive de Kylian Mbappé pour s’offrir le scalp de la Mannschaft (0-2). Un succès qui permet à Didier Deschamps et ses hommes de boucler la saison sur une belle note. Le sélectionneur français et son capitaine ont d’ailleurs donné leurs impressions au coup de sifflet final au micro de TF1.