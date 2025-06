Après la claque, le rebond : les Bleus sortent la tête haute en battant l’Allemagne

Les Bleus terminent sur une bonne note ! Victoire sérieuse 2-0 en Allemagne avec un Mbappé doublement décisif. De quoi partir en vacances sereins.

Pour l'honneur, pour le moral, et pour partir en vacances l'esprit un peu plus léger. Trois jours après la folle désillusion face à l'Espagne, une équipe de France décimée par les blessures et les forfaits a rempli son contrat en s'imposant avec sérieux en Allemagne (0-2), lors de la petite finale de la Ligue des Nations. Sans être particulièrement brillante, surtout en première période où elle fut bousculée, la sélection de Didier Deschamps a su faire preuve de réalisme et de caractère pour s'offrir un succès de prestige face à un rival historique et terminer sa saison sur une bonne note.