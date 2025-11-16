Les notes des Bleus : Gusto et Mateta se démarquent face à l’Azerbaïdjan

À Bakou, Didier Deschamps avait opté pour une équipe 100% remaniée, laissant ses titulaires du match contre l’Ukraine au repos. Le résultat ? Une victoire convaincante (3-1) et des prestations globalement encourageantes, malgré un premier quart d’heure poussif ponctué par l’ouverture du score azérie.
Certains joueurs ont su marquer des points dans l’optique d’une place pour la phase finale, à l’image de Malo Gusto, Maghnes Akliouche ou encore Jean-Philippe Mateta. D’autres, un peu plus en retrait, n’ont pas totalement saisi leur chance. Cette revue d’effectif grandeur nature permettra à Deschamps de mieux cerner l’étendue de ses options. Tour d’horizon des prestations tricolores.