Azerbaijan v France - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Naim Beneddra

Les notes des Bleus : Gusto et Mateta se démarquent face à l’Azerbaïdjan

Malgré une entame difficile, les remplaçants des Bleus ont répondu présent à Bakou. Victoire et enseignements au menu. Voici les notes des Tricolores.

À Bakou, Didier Deschamps avait opté pour une équipe 100% remaniée, laissant ses titulaires du match contre l’Ukraine au repos. Le résultat ? Une victoire convaincante (3-1) et des prestations globalement encourageantes, malgré un premier quart d’heure poussif ponctué par l’ouverture du score azérie.

Certains joueurs ont su marquer des points dans l’optique d’une place pour la phase finale, à l’image de Malo Gusto, Maghnes Akliouche ou encore Jean-Philippe Mateta. D’autres, un peu plus en retrait, n’ont pas totalement saisi leur chance. Cette revue d’effectif grandeur nature permettra à Deschamps de mieux cerner l’étendue de ses options. Tour d’horizon des prestations tricolores.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRAAFP

    Gardien et défense

    Lucas Chevalier (6)
    Pour sa première sélection, le gardien parisien a vécu une soirée relativement calme. Pris à défaut sur l’unique occasion azérie, sans réelle responsabilité, il a ensuite passé une rencontre tranquille. Pas d’éclat, mais une première rassurante.

    Malo Gusto (7)
    Auteur d’un début de match hésitant. C’est son couloir qui est à l’origine du but encaissé. Il a ensuite été l’un des plus remuants. Ses projections offensives ont fait mal à la défense adverse et deux de ses centres se sont mués en passes décisives. Une prestation convaincante, et un message fort envoyé à Deschamps.

    Ibrahima Konaté (6)
    Capitaine pour l’occasion, le défenseur de Liverpool a montré du sérieux et de l’autorité. Une ou deux interventions décisives ont évité le pire. Solide, bien que légèrement passif sur le but encaissé.

    Lucas Hernandez (6)
    En manque de rythme, il s’est contenté de l’essentiel, avec sobriété et efficacité. Moins tranchant que par le passé, mais propre dans ses relances et placements. Une copie sérieuse, sans éclat.

    Théo Hernandez (5)
    Pas aussi brillant que son pendant à droite. Discret offensivement, il s’est appliqué défensivement mais n’a pas pesé dans son couloir. Un match sans relief, où son impact habituel a manqué.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRAAFP

    Milieu de terrain

    Warren Zaïre-Emery (7)
    Positionné en sentinelle, le Parisien a livré un match sérieux. Peu de ballons perdus, un placement intelligent et une vraie capacité à fluidifier le jeu. Une prestation propre, qui conforte son intégration dans le groupe France.

    Khéphren Thuram (7)
    Très actif dans l’entrejeu, il a multiplié les courses, les appels et les projections vers l’avant. Deux buts lui ont été refusés pour des positions illicites, mais son influence a été constante. Percutant, juste techniquement, il a marqué des points.

    Christopher Nkunku (5)
    Disponible et volontaire, mais sans efficacité. Ses tentatives ont manqué de précision ou de conviction. Dans un match où il pouvait briller, il est resté trop neutre. Une occasion manquée de s’affirmer comme un élément fort du banc tricolore.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRAAFP

    Attaque

    Maghnes Akliouche (7)
    Un but, des mouvements intéressants et une vraie justesse dans ses transmissions. Moins explosif qu’à son habitude, mais très propre dans l’utilisation du ballon. Il a su se montrer au bon moment et pourrait s’inviter dans la liste finale.

    Jean-Philippe Mateta (7)
    Il ne fait pas de bruit, mais il marque. Une tête piquée imparable pour inscrire le deuxième but français. Son style atypique tranche avec les autres attaquants, mais sa capacité à convertir ses rares occasions est précieuse.

    Hugo Ekitike (5)
    Un match timide. Malgré quelques espaces à exploiter, il n’a jamais su se montrer réellement dangereux. Un but refusé, peu de présence offensive : il devra en montrer davantage pour gagner sa place dans la rotation.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AZE-FRAAFP

    Les remplaçants

    Rayan Cherki
    Entré à la 62e, il a tenté d’apporter sa patte technique. Quelques bons mouvements, mais sans réel impact sur le jeu.

    Florian Thauvin
    Actif et appliqué, il a cherché à s’intégrer dans les circuits de passes. Des intentions, mais peu de concrétisation.

    Bradley Barcola
    Entrée trop tardive (79e) pour peser sur le match.