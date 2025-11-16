Les notes des Bleus : Gusto et Mateta se démarquent face à l’Azerbaïdjan

Lucas Chevalier (6)

Pour sa première sélection, le gardien parisien a vécu une soirée relativement calme. Pris à défaut sur l’unique occasion azérie, sans réelle responsabilité, il a ensuite passé une rencontre tranquille. Pas d’éclat, mais une première rassurante.

Malo Gusto (7)

Auteur d’un début de match hésitant. C’est son couloir qui est à l’origine du but encaissé. Il a ensuite été l’un des plus remuants. Ses projections offensives ont fait mal à la défense adverse et deux de ses centres se sont mués en passes décisives. Une prestation convaincante, et un message fort envoyé à Deschamps.

Ibrahima Konaté (6)

Capitaine pour l’occasion, le défenseur de Liverpool a montré du sérieux et de l’autorité. Une ou deux interventions décisives ont évité le pire. Solide, bien que légèrement passif sur le but encaissé.

Lucas Hernandez (6)

En manque de rythme, il s’est contenté de l’essentiel, avec sobriété et efficacité. Moins tranchant que par le passé, mais propre dans ses relances et placements. Une copie sérieuse, sans éclat.

Théo Hernandez (5)

Pas aussi brillant que son pendant à droite. Discret offensivement, il s’est appliqué défensivement mais n’a pas pesé dans son couloir. Un match sans relief, où son impact habituel a manqué.