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Des tensions dans le camp français ? Une star du PSG de plus en plus frustrée lors de la Coupe du monde face à son manque de temps de jeu
Tensions internes à l’approche du match contre le Maroc
Alors que l’équipe de France peaufine sa préparation en vue d’un quart de finale décisif contre le Maroc, quatre jours après une victoire 1-0 arrachée de haute lutte face au Paraguay à Philadelphie, l’attention se porte désormais sur le banc des Bleus. Selon Get French Football News, le milieu de terrain du PSG Warren Zaire-Emery serait « de plus en plus frustré » par son manque de temps de jeu dans le tournoi.
Le jeune joueur de 20 ans, auteur d’une saison remarquable avec le PSG, était censé jouer un rôle clé chez les champions du monde en titre, mais il est resté sur le banc. Selon la même source, il aurait du « mal » à accepter cette situation et se sentirait « déconcerté » de ne pas avoir été aligné malgré ses performances en club. Malgré le parcours réussi des Bleus, le milieu de terrain n’a toujours pas disputé la moindre minute en cinq matchs.
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Un contraste saisissant avec la prédominance du PSG
La colère de Zaire-Emery trouve son origine dans le statut qu’il occupait à Paris. Au sein d’un PSG étoilé, fraîchement couronné d’une deuxième Ligue des champions consécutive, le jeune homme a disputé 54 matches toutes compétitions confondues et s’est imposé comme un élément clé pour Luis Enrique, parfois même en tant qu’arrière droit. Sa polyvalence et sa maturité en ont fait un titulaire incontournable au Parc des Princes, ce qui rend d’autant plus difficile à accepter son rôle marginal en équipe nationale.
Son entraîneur au club n’a jamais douté de ses qualités. En février, Luis Enrique s’est montré très élogieux à l’égard du milieu de terrain, le qualifiant de joueur « merveilleux ». L’Espagnol a déclaré : « Warren a changé, mais ce n’est pas grâce à moi, c’est grâce à lui. C’est un joueur incroyable, il peut jouer n’importe où. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est merveilleux d’avoir un joueur comme lui. »
Les casse-tête de Deschamps en matière de sélection persistent
Deschamps a aligné un duo axial composé de Manu Koné et d’Adrien Rabiot, notamment en l’absence d’Aurélien Tchouaméni. Alors que d’autres stars du PSG, telles que Bradley Barcola, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ont occupé des rôles clés dans l’attaque française, Warren Zaïre-Emery reste en retrait. La décision de ne pas l’aligner, même en tant que remplaçant, lors du match très physique contre le Paraguay aurait renforcé son sentiment d’isolement au sein du groupe.
La situation est d’autant plus délicate que des incertitudes subsistent autour de la blessure de Tchouameni, qui pourrait manquer le quart de finale de la Coupe du monde en raison d’une lésion à la cuisse. Le milieu de terrain du Real Madrid était forfait contre le Paraguay, mais Deschamps a préféré aligner Kone et Rabiot dans l’entrejeu. Ce camouflet tactique aurait conduit Zaire-Emery à s’interroger sur sa place dans la hiérarchie, alors que les enjeux ne cessent de s’alourdir.
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Un éclair de lumière au bout du tunnel ?
Zaire-Emery aurait exprimé sa consternation au staff technique des Bleus. Sans qu’il y ait de rébellion ouverte ni de colère susceptible de perturber l’harmonie du groupe, le milieu de terrain a clairement fait part de ses sentiments à l’encadrement, alors que celui-ci se prépare pour les quarts de finale. Toutefois, une opportunité pourrait se présenter en raison de circonstances extérieures plutôt que de changements tactiques. Les interrogations sur la condition physique de Tchouameni pourraient ainsi offrir au milieu de terrain l’occasion de débuter enfin son tournoi.
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