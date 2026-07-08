Des tensions dans le camp français ? Une star du PSG de plus en plus frustrée lors de la Coupe du monde face à son manque de temps de jeu

Alors que l’équipe de France peaufine sa préparation en vue d’un quart de finale décisif contre le Maroc, quatre jours après une victoire 1-0 arrachée de haute lutte face au Paraguay à Philadelphie, l’attention se porte désormais sur le banc des Bleus. Selon Get French Football News, le milieu de terrain du PSG Warren Zaire-Emery serait « de plus en plus frustré » par son manque de temps de jeu dans le tournoi.

Le jeune joueur de 20 ans, auteur d’une saison remarquable avec le PSG, était censé jouer un rôle clé chez les champions du monde en titre, mais il est resté sur le banc. Selon la même source, il aurait du « mal » à accepter cette situation et se sentirait « déconcerté » de ne pas avoir été aligné malgré ses performances en club. Malgré le parcours réussi des Bleus, le milieu de terrain n’a toujours pas disputé la moindre minute en cinq matchs.