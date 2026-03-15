Deco fait le point sur l'avenir de Marcus Rashford à Barcelone et explique pourquoi « rien n'est encore joué »

Selon certaines rumeurs, Barcelone serait sur le point d’activer l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt de Rashford afin de le garder au Camp Nou. Interrogé sur la situation, Deco a expliqué sa position concernant l’international anglais. Il a déclaré dimanche aux journalistes : « Rashford va-t-il rester ? Nous avons une vision claire concernant Rashford et nous savons ce qu’il faut faire pour qu’il reste.

Abordant la question du retard pris, Deco a ajouté : « Mais cela dépend du fair-play financier, des priorités, des performances et de la décision de l’entraîneur, et c’est quelque chose que nous n’avons pas encore fait car ce n’est pas le bon moment. » Ces facteurs indiquent que, bien que Rashford ait fait forte impression, il s’inscrit dans un puzzle plus vaste que Hansi Flick et la direction sont encore en train de composer.