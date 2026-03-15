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Deco fait le point sur l'avenir de Marcus Rashford à Barcelone et explique pourquoi « rien n'est encore joué »
Deco précise sa position concernant le transfert de Rashford
Selon certaines rumeurs, Barcelone serait sur le point d’activer l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt de Rashford afin de le garder au Camp Nou. Interrogé sur la situation, Deco a expliqué sa position concernant l’international anglais. Il a déclaré dimanche aux journalistes : « Rashford va-t-il rester ? Nous avons une vision claire concernant Rashford et nous savons ce qu’il faut faire pour qu’il reste.
Abordant la question du retard pris, Deco a ajouté : « Mais cela dépend du fair-play financier, des priorités, des performances et de la décision de l’entraîneur, et c’est quelque chose que nous n’avons pas encore fait car ce n’est pas le bon moment. » Ces facteurs indiquent que, bien que Rashford ait fait forte impression, il s’inscrit dans un puzzle plus vaste que Hansi Flick et la direction sont encore en train de composer.
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Un nouveau prêt pour Rashford ?
Le chemin pour garder Rashford en Espagne n'est pas sans obstacles. Barcelone continue de fonctionner sous de fortes contraintes financières, et certaines rumeurs laissent entendre que le club pourrait tenter de convaincre Manchester United d'accepter un nouveau prêt plutôt qu'un transfert définitif. Le président élu Joan Laporta a laissé entendre que c'était la voie que Barcelone pourrait envisager. Il a déclaré : « Nous pourrions prolonger le prêt. Tout dépend de ce que souhaite Deco. Il existe des formules, comme payer une partie de l'option d'achat à Manchester United et régler le reste plus tard. »
L'option d'achat : un problème pour le Barça ?
Rashford est arrivé à Barcelone dans un cadre déjà bien défini. L'accord de prêt entre les deux géants européens comprenait une option d'achat de 30 millions d'euros, complétée par une structure contractuelle préétablie au cas où le club catalan déciderait de transformer le prêt en transfert définitif à la fin de la saison.
Les contraintes financières de Barcelone laissent penser que les Catalans tenteront de faire baisser le prix demandé par Manchester United pour Rashford, mais les Red Devils ne veulent pas céder sur ce point.
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La clause Rashford
Barcelone devra renégocier avec Manchester United si elle souhaite modifier l'accord actuel, une situation que United pourrait bien accueillir favorablement.
Après avoir inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives pour les Blaugrana, la valeur marchande de Rashford a largement dépassé les 30 millions d'euros convenus l'été dernier. Bien que son prix risque d'augmenter considérablement lors de nouvelles négociations, certaines sources suggèrent que le Barça ne devrait pas faire marche arrière. La décision finale concernant un transfert définitif sera reportée à la fin de la saison afin d'évaluer pleinement le succès de son prêt.
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