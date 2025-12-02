De la machine à gagner à l'équipe de Haaland et Foden : le déclin insidieux de City

L'entraîneur catalan n'a d'ailleurs pas cherché à enjoliver la réalité avant le déplacement à Fulham. Loin de saluer le caractère de ses troupes, il a livré une analyse morose, conscient que le résultat ne tenait qu'à un fil. « Tout dépend du fait que Phil mette le ballon au fond ou non », a-t-il lâché, refusant de voir dans ce succès un déclic psychologique. « Je ne sais pas si une victoire peut définir la mentalité d'une équipe. Je ne crois pas à ce genre de choses. »

Phil Foden, auteur de six buts et trois passes décisives cette saison, s'est montré plus lucide, tirant la sonnette d'alarme : « Nous étions en contrôle total, puis nous avons vraiment souffert. Si nous continuons à entamer les matchs ou les mi-temps comme ça, nous allons perdre le championnat. Nous devons régler ça. »