Dans quelle mesure chaque club de la Super League féminine sera-t-il affecté par la perte de joueuses pour la Coupe d'Asie - classement

L'impact sera différent selon les ligues. Par exemple, les équipes de la NWSL, où la Zambienne Barbra Banda et la Malawienne Temwa Chawinga sont deux des plus grandes stars, devaient être les plus touchées par la CAN, tout comme Lyon et le Paris Saint-Germain, les deux meilleures équipes de France. Cependant, ce tournoi semble désormais devoir être reporté à très court terme, même si aucune annonce officielle n'a encore été faite.

En Angleterre, c'est la Coupe d'Asie qui allait avoir l'impact le plus notable sur la Women's Super League. Rien ne l'illustre mieux que l'annonce de la composition de l'équipe japonaise pour le tournoi, qui compte 16 joueuses issues de clubs de la WSL. L'Australie, avec 12 joueuses, n'était pas loin d'atteindre ce chiffre. La CAN, en revanche, ne devait sélectionner au maximum que six joueuses issues de la WSL.

Quels sont donc les clubs anglais qui seront les plus touchés par la Coupe d'Asie ? Et lesquels sont les mieux placés pour faire face à ces absences importantes ? Les 12 équipes de la WSL perdront des joueuses au cours d'un mois de mars qui s'annonce passionnant, et GOAL les a classées en fonction de celles qui auront le plus de mal à faire face à cette situation...