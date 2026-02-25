Goal.com
Dans quelle mesure chaque club de la Super League féminine sera affecté par la perte de joueuses participant à la Coupe d'Asie et à la CAN - classement

La Coupe d'Asie féminine débute le 1er mars, marquant le coup d'envoi d'un mois qui verra se dérouler deux des plus grands tournois du football féminin, avec la Coupe d'Afrique des nations qui débutera le 17 mars après être revenue à une date printanière après deux éditions estivales consécutives. Cela signifie que deux championnats continentaux passionnants seront décidés au cours des prochaines semaines, mais l'impact de ces tournois sur les compétitions de clubs en cours promet également d'être fascinant, car les équipes féminines devront se passer de certaines de leurs meilleures joueuses pendant quelques semaines.

L'impact sera différent selon les ligues. Par exemple, la Zambienne Barbra Banda et la Malawienne Temwa Chawinga sont deux des plus grandes stars de la NWSL, mais toutes deux manqueront les premières journées de la nouvelle saison aux États-Unis, leur départ pour la CAN ayant probablement un impact plus important sur cette division que la Coupe d'Asie. La situation est similaire en France, où le leader du championnat, Lyon, devra temporairement se passer de son ailier vedette Tabitha Chawinga, sœur de Temwa, tandis que le Paris Saint-Germain s'apprête à perdre jusqu'à quatre joueuses clés dans la seconde moitié du mois de mars.

En Angleterre, c'est la Coupe d'Asie qui devrait avoir l'impact le plus notable sur la Women's Super League. Rien ne le démontre plus clairement que l'annonce de la composition de l'équipe japonaise pour le tournoi, qui compte 16 joueuses issues de clubs de la WSL. L'Australie, avec 12 joueuses, n'est pas loin de ce chiffre. La CAN, en revanche, ne comptera au maximum que six joueuses issues de la WSL, si les six joueuses des nations africaines qualifiées sont sélectionnées.

Quels sont donc les clubs anglais qui seront les plus touchés par les tournois de ce mois-ci ? Et lesquels sont les mieux placés pour faire face à ces absences importantes ? Les 12 équipes de la WSL perdront des joueuses au cours d'un mois de mars qui s'annonce passionnant, et GOAL les a classées en fonction de celles qui auront le plus de mal à faire face à cette situation...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12Aston Villa

    Nombre d'absents : 1 - Maya Hijikata (Japon)

    Aston Villa ne perdra qu'une seule joueuse pour la Coupe d'Asie et la CAN ce mois-ci, puisque sa jeune milieu de terrain créative Maya Hijikata rejoint l'équipe nationale japonaise. Après avoir manqué la majeure partie de la première moitié de la saison en raison d'une blessure, suite à son transfert estival depuis Tokyo Verdy Beleza, la joueuse de 21 ans a récemment enchaîné les bons matchs au sein de l'équipe, titularisée lors des sept derniers matchs de championnat de Villa.

    L'équipe de Natalia Arroyo regrettera certainement sa créativité, mais elle dispose de suffisamment de ressources pour se passer d'elle, d'autant plus que d'autres joueuses commencent à revenir de blessure.

    • Publicité
  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11Manchester United

    Nombre d'absents : 1 - Hinata Miyazawa (Japon)

    Manchester United sera triste de perdre Hinata Miyazawa ce mois-ci, car la milieu de terrain japonaise a été exceptionnelle pour les Red Devils cette saison. Cependant, en termes de chiffres, United est l'une des équipes les moins touchées de la WSL et ne devrait pas avoir de sérieuses difficultés à remplacer Miyazawa au milieu du terrain.

    La joueuse de 26 ans a été impressionnante tout au long de la saison et a disputé chaque minute de la WSL, ce que seule la capitaine Maya Le Tissier a également réussi à faire au sein de l'équipe de United. Il ne sera donc pas facile de la remplacer dans l'équipe, mais entre Simi Awujo, Lisa Naalsund, Julia Zigiotti Olme, Jess Park et, si nécessaire, Dominique Janssen, l'entraîneur Marc Skinner devrait pouvoir trouver les combinaisons nécessaires au milieu de terrain pour faire face.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10Leicester City

    Nombre d'absentes : 1 - Emily van Egmond (Australie)

    Leicester ne devrait perdre qu'une seule joueuse en mars, Rosella Ayane étant en disgrâce au Maroc ces derniers temps, après avoir également peiné à obtenir du temps de jeu avec les Foxes cette saison. Cependant, cette joueuse est Emily van Egmond, l'une des plus expérimentées de Leicester et, à ce titre, l'une des plus importantes pour tenter de sortir le club de la dernière place du classement de la WSL et de la menace de relégation.

    Ce n'est pas seulement le leadership de Van Egmond qui manquera à Leicester. La milieu de terrain a disputé le quatrième plus grand nombre de minutes dans le championnat pour le club cette saison et elle est l'une des quatre seules joueuses de l'équipe à avoir contribué à plus d'un but direct, tant elle est capable de faire la différence dans divers rôles. L'Australienne, toujours en action, manquera cruellement aux Foxes alors qu'ils s'apprêtent à disputer des matchs qu'ils doivent absolument gagner.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Lionesses de Londres

    Nombre d'absentes : 2 - Saki Kumagai (Japon), Alanna Kennedy (Australie)

    Les London City Lionesses perdront deux joueuses extrêmement expérimentées pendant la Coupe d'Asie, puisque Saki Kumagai partira représenter le Japon et Alanna Kennedy jouera pour le pays hôte, l'Australie. Cependant, grâce à la profondeur de l'effectif constitué par la nouvelle équipe promue, celle-ci devrait être l'une des moins touchées par les absences au cours du mois de mars.

    Kumagai sera une perte particulièrement importante. La quintuple vainqueur de la Ligue des champions a débuté 14 des 16 matchs de championnat de London City cette saison et a fait preuve d'une grande régularité au milieu de terrain. Mais cette équipe dispose de suffisamment d'options à ce poste pour se passer d'elle pendant quelques matchs.

    Kennedy, quant à elle, n'a disputé que cinq matches de WSL cette saison, mais trois d'entre eux ont eu lieu lors des quatre derniers matches, le nouvel entraîneur Eder Maestre étant manifestement impressionné par la défenseuse australienne. Néanmoins, grâce à la profondeur de son effectif, le London City devrait s'en sortir.

    Une autre raison de ne pas s'inquiéter outre mesure des performances des Lionesses en mars est le fait que, malgré des performances très impressionnantes cette saison, l'internationale nigériane Rofiat Imuran reste en disgrâce auprès des Super Falcons. La jeune défenseuse talentueuse devrait donc rester en Angleterre pendant la Coupe d'Afrique des nations, et sa polyvalence pourrait grandement aider son club à faire face aux absences de Kumagai et Kennedy.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8Manchester City

    Nombre d'absentes : 4 - Ayaka Yamashita, Aoba Fujino, Yui Hasegawa (toutes japonaises), Mary Fowler (australienne)

    On pourrait évaluer l'impact de la Coupe d'Asie sur l'équipe féminine de Manchester City de la même manière que l'impact de la CAN sur son équipe masculine a été évalué plus tôt cette année : même si la qualité des joueuses que City perd est peut-être supérieure à celle de tout autre club de la WSL, cela ne signifie pas nécessairement que ce club sera le plus durement touché par leur absence.

    En janvier, City a recruté la star américaine Sam Coffey, l'une des meilleures milieux défensives au monde. Le poste de Yui Hasegawa est donc parfaitement couvert. Khiara Keating peut parfois être irrégulière en tant que jeune gardienne de but à qui l'on demande de jouer dans un certain style, mais elle reste une remplaçante de qualité pour la gardienne Ayaka Yamashita, qui quitte le club. Aoba Fujino, quant à elle, a fait des allers-retours dans l'équipe cette saison en raison de blessures, mais City a su faire face à cette situation, tout comme Mary Fowler, l'attaquante australienne qui vient de revenir après une rupture du ligament croisé antérieur.

    L'effectif de City n'est en aucun cas le plus fourni de la WSL, et le départ de quatre joueuses pour plusieurs semaines est donc source d'inquiétude, surtout si d'autres se blessent. Mais l'équipe d'Andree Jeglertz compte huit points d'avance en tête du classement, alors qu'il ne reste plus que six matchs à jouer. Même si elle connaît un petit accroc ce mois-ci, elle devrait s'en sortir dans l'ensemble.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7Chelsea

    Nombre d'absentes : 2 - Ellie Carpenter, Sam Kerr (toutes deux australiennes)

    L'impact des prochaines semaines à Chelsea dépendra en grande partie de la disponibilité des autres membres de l'équipe. Sur le papier, Lucy Bronze remplace Ellie Carpenter au poste d'arrière droit, tandis qu'Aggie Beever-Jones, Catarina Macario et Mayra Ramirez peuvent toutes jouer au poste d'avant-centre, affaibli par l'absence de Sam Kerr. Cependant, ces dernières semaines, aucune de ces quatre joueuses n'était en forme.

    Bronze a fait son retour après plusieurs semaines d'absence au début du mois, ce qui a donné un coup de fouet aux Blues, d'autant plus que le départ de Carpenter est imminent. Beever-Jones retrouve également peu à peu sa forme physique après une blessure à la cheville. Il n'y a cependant pas de date prévue pour le retour de Macario ou Ramirez, et la présence d'une attaquante centrale sur le terrain semble importante pour l'équilibre de l'attaque de Chelsea.

    On pourrait penser que les Blues s'en sortiront, car ils disposent toujours d'un effectif important et talentueux qui retrouve peu à peu sa pleine forme. Néanmoins, compte tenu des blessures qui ont touché l'équipe de Sonia Bompastor depuis le début de la saison, il est loin d'être sûr que les joueurs resteront en forme tout au long du mois de mars pour minimiser l'impact des départs.

    Dans l'ensemble, ils s'en sortiront mieux que la plupart des autres équipes, mais seront plus affectés que certains de leurs principaux rivaux dans la course aux places en Ligue des champions.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6Liverpool

    Nombre d'absentes : 2 - Fuka Nagano, Risa Shimizu (toutes deux japonaises)

    Liverpool ne perd pas autant de joueuses que certaines de ses rivales de la WSL, mais deux joueuses très importantes sont absentes.

    Fuka Nagano a joué plus de minutes pour les Reds en championnat cette saison que n'importe quelle autre joueuse et sa régularité au milieu de terrain a impressionné depuis son arrivée en Angleterre. Risa Shimizu, quant à elle, a été une joueuse fiable au poste d'arrière droite depuis son retour de blessure au début de l'année 2026, période qui a coïncidé avec une nette amélioration des résultats de l'équipe menacée de relégation.

    Liverpool a été très actif en janvier et a renforcé son effectif afin d'être mieux armé pour faire face à cette situation qu'au début de la saison. Les blessures, qui avaient durement touché l'équipe en première moitié de saison, ont également diminué. Tout cela aidera, mais la qualité apportée par Nagano et Shimizu manquera cruellement.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Arsenal

    Nombre d'absentes : 3 - Steph Catley, Caitlin Foord, Kyra Cooney-Cross (toutes australiennes)

    Arsenal sera le plus touché des « quatre grands » de la WSL, et ce sont les Gunners qui se retrouvent à la poursuite des places qualificatives pour la Ligue des champions, avec deux matchs reportés qui les laissent à quatre points de Chelsea, troisième, alors qu'ils attendent de pouvoir disputer leurs matchs en retard.

    En effet, Arsenal va perdre Steph Catley, pilier de la défense centrale toute la saison, Caitlin Foord, qui était en grande forme ces derniers temps, ainsi que Kyra Cooney-Cross, qui participe à la Coupe d'Asie. Cette dernière n'a pas été une figure clé ces dernières semaines après être rentrée chez elle à la suite de la terrible nouvelle du cancer de sa mère, mais c'est une joueuse de grande qualité dont la présence au milieu de terrain va manquer.

    Les Gunners ne disposent pas non plus d'un effectif très fourni. La blessure au ligament croisé antérieur de Katie Reid signifie qu'il y a une option de moins en défense centrale, et bien que le retour récent de Leah Williamson soit une bonne nouvelle, elle est encore en train de retrouver sa forme physique après une période d'absence. Sur les ailes, le départ de Foord s'ajoute à la fracture du tibia de Beth Mead, tandis que Chloe Kelly vient seulement de revenir après une longue absence.

    L'effectif d'Arsenal compte suffisamment de joueuses polyvalentes et capables de s'adapter pour pallier ces trois pertes importantes, mais cela pourrait parfois s'avérer délicat pour les Gunners, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans la course à la qualification pour les compétitions européennes.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    4Brighton

    Nombre d'absentes : 4 - Moeka Minami, Kiko Seike (toutes deux japonaises), Charlize Rule (australienne), Chiamaka Nnadozie (nigériane)

    Brighton perdra quatre de ses joueuses les plus impressionnantes et les plus régulières de la saison 2025-26 au cours de ce mois. Le départ temporaire de Chiamaka Nnadozie, leur gardienne titulaire et l'une des meilleures au monde à son poste, qu'elle a notamment prouvé avec le Nigeria, sera le plus notable. Sophie Baggaley, qui a récemment participé aux stages de l'équipe d'Angleterre, est au moins une remplaçante solide.

    La défense sera également affaiblie par le départ de Moeka Minami et Charlize Rule pour la Coupe d'Asie, et les Seagulls devront également se passer de leur meilleure buteuse, Kiko Seike, qui occupe la cinquième place ex æquo du classement des meilleures buteuses de la WSL avec six buts marqués cette saison. Dans l'ensemble, le mois s'annonce difficile pour Brighton.

    Fuka Tsunoda reste toutefois disponible, n'ayant pas été retenue dans une équipe japonaise très compétitive, et le club espère que la jeune milieu de terrain pourra s'appuyer sur ses récentes performances prometteuses pour prendre le relais pendant l'absence de ses coéquipières.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3West Ham

    Nombre d'absents : 3 - Katrina Gorry (Australie), Riko Ueki (Japon), Inès Belloumou (Algérie)

    L'absence de Yu Endo dans l'équipe japonaise participant à la Coupe d'Asie limite l'impact que ces grands tournois auraient pu avoir sur West Ham, mais le club londonien devrait tout de même perdre plusieurs joueuses clés. Ines Belloumou, qui représentera l'Algérie à la CAN, est plutôt une joueuse de profondeur, mais Katrina Gorry et Riko Ueki sont très précieuses pour cette équipe.

    Gorry est la capitaine de West Ham et a toujours été une joueuse régulière et cruciale dans cette équipe depuis son arrivée au club il y a deux ans. Ueki, quant à elle, compte plus de passes décisives que n'importe quelle autre joueuse de l'équipe des Hammers et n'est devancée que par Shekiera Martinez, leur meilleure buteuse, en termes de participation directe aux buts. Il convient également de noter que les deux joueuses figurent parmi les quatre meilleures joueuses de champ de cette équipe en termes de minutes jouées en WSL.

    La nouvelle entraîneuse Rita Guarino dispose certes d'options pour remplacer Gorry et Ueki, notamment après un mercato hivernal animé, mais les deux joueuses laissent un vide important dans une équipe en pleine lutte contre la relégation. Le fait qu'elles se trouvent dans une situation précaire cette saison ne fait qu'aggraver les choses.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2Tottenham

    Nombre d'absentes : 3 - Clare Hunt (Australie), Toko Koga, Maika Hamano (toutes deux japonaises)

    Certaines équipes de la WSL vont perdre plus de joueuses que Tottenham ce mois-ci, mais étant donné que les Spurs vont devoir se passer de leurs deux défenseuses centrales titulaires pendant la Coupe d'Asie, peu d'équipes seront aussi pénalisées. Toko Koga sera une joueuse clé pour le Japon, Clare Hunt aura un rôle similaire pour l'Australie, pays hôte, et Martin Ho devra trouver comment adapter son équipe des Spurs.

    Une seule fois cette saison, le club du nord de Londres a débuté un match avec une paire de défenseurs centraux autre que Koga et Hunt, lorsque Molly Bartrip a été titularisée lors de la victoire contre Aston Villa. Dans tous les autres matchs, au cours d'une saison exceptionnelle pour une équipe qui a terminé avant-dernière de la WSL la saison dernière, Koga et Hunt ont joué un rôle crucial au cœur de la défense. Bartrip sera une option solide pour l'un des postes de défenseur central, mais il sera intéressant de voir ce que Ho décidera de faire d'autre.

    À cela s'ajoute le départ de Maika Hamano, la jeune milieu offensive prêtée par Chelsea, qui rejoindra l'équipe du Japon. C'est un élément dont les Spurs étaient bien conscients lorsqu'ils ont recruté l'attaquante en janvier, mais cela affaiblit encore davantage l'équipe, même si c'est dans un secteur où elle est mieux pourvue.

    Charli Grant, qui compte 38 sélections avec l'Australie, ne partira pas avec son équipe nationale, car elle vient seulement de reprendre l'entraînement à plein temps après s'être blessée en novembre. La défenseuse apportera au moins un renfort nécessaire pendant l'absence des autres joueuses dans les semaines à venir, même si elle sera déçue de ne pas participer à la Coupe d'Asie.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1Everton

    Nombre d'absents : 4 - Rion Ishikawa, Honoka Hayashi, Hikaru Kitagawa (tous japonais), Clare Wheeler (australienne)

    Avant le coup d'envoi de la saison 2025-26, tout le monde savait qu'Everton allait être durement touché en mars. Les Toffees ont recruté trois internationales japonaises cet été, portant à six le nombre total de joueuses susceptibles d'être absentes pour la Coupe d'Asie, Toni Payne devant également participer à la CAN avec le Nigeria. Au final, il semble que le club ne perdra que quatre de ces sept joueuses, mais aucune autre équipe de la WSL ne devrait en perdre autant.

    Ce qui rend le cas d'Everton plus dramatique que les autres, c'est que le club ne dispose pas d'un effectif suffisamment étoffé pour faire face à autant d'absences, d'autant plus qu'il doit déjà composer avec une liste de blessés assez longue. Si l'on ajoute à cela l'importance des joueuses qui vont manquer, telles que Clare Wheeler et Honoka Hayashi, qui occupent respectivement la quatrième et la cinquième place au classement des minutes jouées pour Everton en championnat cette saison, la période s'annonce difficile pour l'équipe.

    Heureusement pour les Toffees, Yuka Momiki, autre rouage essentiel de l'équipe, n'a pas été sélectionnée par le Japon, tandis que Maz Pacheco attend toujours son passeport philippin et ne peut donc pas encore jouer pour l'équipe nationale. Payne, quant à elle, devrait rester avec les Toffees en raison d'une blessure qui l'empêche de jouer depuis plus d'un mois. Everton espère qu'elle pourra revenir dans les semaines à venir pour apporter un coup de pouce nécessaire et aider le club à rester loin de la zone de relégation tant redoutée.

