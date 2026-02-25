Dans quelle mesure chaque club de la Super League féminine sera affecté par la perte de joueuses participant à la Coupe d'Asie et à la CAN - classement

L'impact sera différent selon les ligues. Par exemple, la Zambienne Barbra Banda et la Malawienne Temwa Chawinga sont deux des plus grandes stars de la NWSL, mais toutes deux manqueront les premières journées de la nouvelle saison aux États-Unis, leur départ pour la CAN ayant probablement un impact plus important sur cette division que la Coupe d'Asie. La situation est similaire en France, où le leader du championnat, Lyon, devra temporairement se passer de son ailier vedette Tabitha Chawinga, sœur de Temwa, tandis que le Paris Saint-Germain s'apprête à perdre jusqu'à quatre joueuses clés dans la seconde moitié du mois de mars.

En Angleterre, c'est la Coupe d'Asie qui devrait avoir l'impact le plus notable sur la Women's Super League. Rien ne le démontre plus clairement que l'annonce de la composition de l'équipe japonaise pour le tournoi, qui compte 16 joueuses issues de clubs de la WSL. L'Australie, avec 12 joueuses, n'est pas loin de ce chiffre. La CAN, en revanche, ne comptera au maximum que six joueuses issues de la WSL, si les six joueuses des nations africaines qualifiées sont sélectionnées.

Quels sont donc les clubs anglais qui seront les plus touchés par les tournois de ce mois-ci ? Et lesquels sont les mieux placés pour faire face à ces absences importantes ? Les 12 équipes de la WSL perdront des joueuses au cours d'un mois de mars qui s'annonce passionnant, et GOAL les a classées en fonction de celles qui auront le plus de mal à faire face à cette situation...