Daniel Riolo devant la justice, Didier Deschamps ne pardonne pas !

L’origine du conflit remonte à une intervention en direct sur RMC. Daniel Riolo avait alors qualifié Didier Deschamps de « menteur » en évoquant la manière dont la blessure de Karim Benzema avait été gérée durant la Coupe du monde 2022. Ces mots, prononcés devant des centaines de milliers d’auditeurs, n’ont évidemment pas glissé dans l’oubli.

Le sélectionneur a très vite estimé qu’une ligne avait été franchie. Son entourage médical et sécuritaire partage la même position. Tous se présenteront d’ailleurs à l’audience, un signe clair qu’ils considèrent l’affaire sérieuse.