Ce qui n’aurait pu rester qu’une querelle médiatique entre un journaliste et un sélectionneur a finalement pris la direction des tribunaux. Le débat autour de la gestion de Karim Benzema lors du Mondial 2022 s’est arrêté net lorsque Didier Deschamps a décidé de saisir la justice. Selon L'Equipe, ce jeudi, Daniel Riolo va devoir répondre de ses propos devant le tribunal correctionnel de Paris. Une affaire très médiatisée, qui intervient alors que l’entraîneur des Bleus entre dans la dernière année de son mandat. L’audience promet d’être scrutée de près, tant les tensions se sont accumulées depuis la fameuse émission.
Daniel Riolo devant la justice, Didier Deschamps ne pardonne pas !
- AFP
Une phrase choc qui conduit Riolo devant le tribunal
L’origine du conflit remonte à une intervention en direct sur RMC. Daniel Riolo avait alors qualifié Didier Deschamps de « menteur » en évoquant la manière dont la blessure de Karim Benzema avait été gérée durant la Coupe du monde 2022. Ces mots, prononcés devant des centaines de milliers d’auditeurs, n’ont évidemment pas glissé dans l’oubli.
Le sélectionneur a très vite estimé qu’une ligne avait été franchie. Son entourage médical et sécuritaire partage la même position. Tous se présenteront d’ailleurs à l’audience, un signe clair qu’ils considèrent l’affaire sérieuse.
- AFP
Un euro symbolique, mais une sanction rare réclamée
Contrairement à ce que certains imaginaient, Didier Deschamps ne réclame pas une somme colossale. Son objectif se situe ailleurs : il demande un euro symbolique pour le préjudice moral. Surtout, il exige que RMC lise en direct un texte reconnaissant la décision de justice. Une demande inhabituelle, mais qui reflète son souhait de restaurer son honneur au même endroit où les propos ont été prononcés.
Face à cela, Daniel Riolo estime que cette procédure va trop loin. Il évoque un climat qui mériterait davantage d’« apaisement », selon lui, surtout au moment où Deschamps aborde la dernière ligne droite de son aventure avec l’équipe de France.
- AFP
Le tribunal devra définir les frontières du débat public
Le cœur du dossier repose sur une question simple : les propos du journaliste relèvent-ils de la diffamation ou de la critique légitime dans un débat sportif largement exposé médiatiquement ? Le tribunal correctionnel de Paris devra trancher. Sa décision pourrait créer un précédent dans l’espace médiatique français, tant les échanges tendus autour de la sélection nationale ont pris de l’ampleur ces dernières années.