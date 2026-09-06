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Hansi FlickVoetbalzone

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D'où viendra le danger ? Flick lance le monstre catalan avec le duo Lamine-Fermin

FEATURES
Analysis
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
L. Yamal
F. Lopez
Espagne
Allemagne

Dans un match presque à sens unique, le Barça a balayé son hôte, Valence, sur le score de cinq buts à zéro au stade de Mestalla, l'équipe catalane ayant imposé sa domination totale sur le déroulement du jeu du début jusqu'au coup de sifflet final, sans laisser à son adversaire la moindre occasion réelle d'entrer dans le match.

Et bien que le score ait été large, avec cinq buts, il aurait pu s'alourdir davantage, notamment au vu du grand nombre d'occasions gâchées par les joueurs du Barça, qui auraient pu rendre le résultat historique.

La rencontre a été marquée par le brio de la plupart des éléments offensifs de l'effectif du Barça, mais le duo Lamine Yamal et Fermin Lopez a été le plus décisif, après avoir livré un match exceptionnel et démontré l'ampleur de la souplesse et de l'absence de repères fixes sur lesquelles l'entraîneur Hansi Flick s'appuie pour construire son dispositif offensif, l'équipe continuant de s'affirmer comme l'une des plus redoutables offensivement depuis le début de la saison.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal l'agitateur : une flamme qui ne s'éteint pas

    Lamine Yamal a été le joueur qui a le plus gêné la défense de Valence tout au long des 90 minutes, devenant une menace permanente sur le côté droit et ne laissant aucun répit aux défenseurs adverses grâce à ses mouvements incessants, avec ou sans ballon, et à sa capacité à percer dans la profondeur et à créer le danger depuis plusieurs positions.

    Yamal a inscrit deux buts dans la rencontre, en plus d'un troisième qui a été annulé, sans compter ses tentatives répétées au but et les ballons qu'il a offerts à ses coéquipiers dans la surface de réparation, confirmant une nouvelle fois qu'il n'est plus seulement un joueur talentueux en attente de maturité, mais qu'il est devenu un élément décisif capable de changer à lui seul le visage d'un match.

    Plus important encore, Yamal ne cherchait pas uniquement à marquer : il se déplaçait sans cesse entre les lignes et exploitait les espaces derrière la défense de Valence. À presque chaque touche de balle, le Barça semblait en mesure de créer une nouvelle occasion. Il mérite donc d'être l'homme du match sans conteste.

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    Fermín López, artisan de la ruse de Flick

    Fermín López fait partie des joueurs qui ont le plus tiré profit de la philosophie de Flick lors de cette rencontre. Sur le papier, il s'agit d'un milieu de terrain, mais son rôle sur le terrain était totalement différent, puisque le technicien allemand s'est appuyé sur des déplacements intelligents et répétés qui ont fait de Fermín un joueur supplémentaire dans la surface de réparation et dans la profondeur de la ligne d'attaque.

    L'une des principales astuces tactiques a été le repli de Raphinha au milieu de terrain à certains moments de l'attaque, en même temps que le déplacement de Fermín dans la profondeur en tant qu'attaquant, ce qui a créé une confusion évidente chez les défenseurs de Valence, car ils ne trouvaient pas de joueur fixe à surveiller, et dans le même temps, des espaces sont apparus devant les joueurs du Barça qui arrivaient de derrière.

    Fermín a réussi à exploiter ces déplacements de la meilleure des manières, en marquant un but et en délivrant deux passes décisives, confirmant ainsi que la décentralisation sur laquelle Flick s'appuie en attaque offre à ses joueurs une grande liberté pour permuter leurs positions, et rend difficile pour toute défense l'identification du véritable attaquant du Barça sur chaque offensive.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri et Pedri : une entente prévisible

    La rencontre a également été marquée par un événement important avec la première titularisation de Rodri sous les couleurs du Barça. Bien que le milieu de terrain espagnol soit sorti à la 62e minute, les minutes qu'il a disputées ont révélé une complicité évidente et attendue avec Pedri, mais aussi avec Fermin Lopez et Lamine Yamal, ce qui s'explique en grande partie par le fait qu'ils se connaissent bien grâce à la sélection espagnole.

    La présence de Rodri aux côtés de Pedri offre au Barça un mélange idéal au milieu de terrain, entre un joueur capable de contrôler le rythme et d'assurer la construction depuis l'arrière, et un autre doté de la capacité à évoluer entre les lignes, à porter le ballon et à créer des solutions offensives. Ensemble, ils transforment le système en un espace de liberté plus grand pour les joueurs offensifs.

    Au vu de ce qui est apparu en début de saison, le duo Rodri-Pedri semble fortement pressenti pour être la charnière titulaire du milieu de terrain du Barça tout au long de la saison, d'autant plus que Flick est capable d'accorder aux joueurs situés devant eux une liberté de mouvement, ce qui fait de leur complicité un atout supplémentaire dans le dispositif de l'équipe.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fluidité catalane : l'attaque vient de partout

    L'une des images marquantes du match a été la grande fluidité dans le jeu du Barça : les passes courtes étaient présentes en permanence, les déplacements sans ballon étaient évidents et les percées venaient de différentes zones du terrain, ce qui a rendu Valence incapable d'identifier la source du danger ou de fermer un seul couloir d'attaque.

    Les chiffres reflètent clairement l'ampleur de la supériorité : le Barça a tiré 25 fois vers le but de Valence, dont 10 tirs cadrés, avec 5 buts inscrits. Des statistiques offensives colossales qui confirment que la manita n'a pas été le fruit de l'exploitation d'un nombre limité d'occasions, mais qu'elle est venue après une pression offensive continue et la création d'occasions en série.

    Fait notable, le Barça a réalisé tout cela sans véritable avant-centre : il est difficile pour le spectateur, durant le match, de déterminer en permanence qui est le vrai attaquant. Tantôt Raphinha se déplace dans la profondeur, tantôt Fermín monte, tandis que Yamal rentre de l'aile vers le cœur du jeu, ce qui reflète l'ampleur de la décentralisation et de la souplesse que Flick offre à ses joueurs.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valence sombre face au déluge

    En face, Valence a affiché un visage complètement perdu, notamment au niveau de sa ligne défensive, incapable de gérer le déluge d'attaques du Barça ou de limiter les mouvements de ses joueurs. Chaque fois que l'équipe parvenait à fermer un espace, un autre s'ouvrait, et chaque fois qu'elle tentait de surveiller un joueur, elle se retrouvait face à un autre s'engouffrant dans le même espace.

    Valence a timidement tenté de se rapprocher des buts du Barça, mais ses tentatives n'ont pas suffi à changer la physionomie du match. Joan Garcia était présent pour gérer les menaces qui parvenaient jusqu'à lui, tandis que le Barça est resté la formation la plus dominante et la plus dangereuse tout au long de la rencontre.

    Avec cette manita, le Barça de Flick poursuit un début de saison offensif exceptionnel en Liga, après avoir inscrit 17 buts lors des 4 premières rencontres et n'en avoir encaissé que deux. Des chiffres qui reflètent la formidable puissance offensive de l'équipe et confirment que le message est parvenu tôt à tous les concurrents : cette saison, le Barça n'a pas besoin d'un véritable avant-centre pour transformer chaque match en festival de buts.

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