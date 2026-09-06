Dans un match presque à sens unique, le Barça a balayé son hôte, Valence, sur le score de cinq buts à zéro au stade de Mestalla, l'équipe catalane ayant imposé sa domination totale sur le déroulement du jeu du début jusqu'au coup de sifflet final, sans laisser à son adversaire la moindre occasion réelle d'entrer dans le match.

Et bien que le score ait été large, avec cinq buts, il aurait pu s'alourdir davantage, notamment au vu du grand nombre d'occasions gâchées par les joueurs du Barça, qui auraient pu rendre le résultat historique.

La rencontre a été marquée par le brio de la plupart des éléments offensifs de l'effectif du Barça, mais le duo Lamine Yamal et Fermin Lopez a été le plus décisif, après avoir livré un match exceptionnel et démontré l'ampleur de la souplesse et de l'absence de repères fixes sur lesquelles l'entraîneur Hansi Flick s'appuie pour construire son dispositif offensif, l'équipe continuant de s'affirmer comme l'une des plus redoutables offensivement depuis le début de la saison.

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