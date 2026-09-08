Crystal Palace écarte facilement Middlesbrough et se qualifie pour le quatrième tour de la Carabao Cup

Piston, Oscar Mingueza a marqué sa première titularisation avec Palace en offrant l’ouverture du score. Son centre précis du pied gauche depuis le flanc droit a trouvé Larsen, seul au marquage, qui a placé une tête à bout portant hors de portée de Sol Brynn.

Ben Chilwell est passé de buteur à passeur en seconde période, après avoir inscrit le but de la victoire contre Fulham trois jours plus tôt. Le latéral gauche a délivré un centre millimétré huit minutes après la reprise pour permettre à Larsen de doubler l’avantage.

Kamada a donné encore plus d’ampleur au score peu après son entrée en jeu. Le milieu de terrain a réussi un sublime ballon piqué au-dessus d’un Brynn resté sur place depuis l’extérieur de la surface pour sceller la victoire.