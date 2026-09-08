Getty Images Sport
Traduit par
Crystal Palace écarte facilement Middlesbrough et se qualifie pour le quatrième tour de la Carabao Cup
Crystal Palace se qualifie pour la suite de la Carabao Cup
Crystal Palace a validé son billet pour le quatrième tour de la Carabao Cup grâce à une convaincante victoire 3-0 contre Middlesbrough, pensionnaire de Championship, à Selhurst Park. L’attaquant Larsen a marqué de la tête dans chaque période avant que le remplaçant Kamada n’inscrive un sublime troisième but pour sceller un succès sans appel. L’équipe de Sage s’est qualifiée sans trembler pour le tour suivant de la compétition, en livrant une prestation clinique devant son public.
- Getty Images Sport
Le doublé de Larsen inspire Crystal Palace
Piston, Oscar Mingueza a marqué sa première titularisation avec Palace en offrant l’ouverture du score. Son centre précis du pied gauche depuis le flanc droit a trouvé Larsen, seul au marquage, qui a placé une tête à bout portant hors de portée de Sol Brynn.
Ben Chilwell est passé de buteur à passeur en seconde période, après avoir inscrit le but de la victoire contre Fulham trois jours plus tôt. Le latéral gauche a délivré un centre millimétré huit minutes après la reprise pour permettre à Larsen de doubler l’avantage.
Kamada a donné encore plus d’ampleur au score peu après son entrée en jeu. Le milieu de terrain a réussi un sublime ballon piqué au-dessus d’un Brynn resté sur place depuis l’extérieur de la surface pour sceller la victoire.
Sage a offert une profondeur de banc précieuse
Sage a procédé à huit changements dans l’équipe qui avait battu Fulham 3-2 à Craven Cottage samedi. Les recrues estivales Mingueza, Honest Ahanor et Dario Osorio ont toutes connu leur première titularisation avec le club.
L’entraîneur principal de Boro, Kim Hellberg, a lui aussi opté pour huit changements après la victoire 1-0 de son équipe sur le terrain des Queens Park Rangers. Will Lankshear, l’un des co-meilleurs buteurs du Championship, est resté sur le banc jusqu’à la seconde période.
- Getty Images Sport
Crystal Palace se tourne vers le quatrième tour
Cette victoire permet à Palace d’aborder avec confiance le tirage au sort du quatrième tour de la Carabao Cup. Sage sera encouragé par les performances de ses recrues estivales alors que Palace s’apprête à prolonger cette dynamique victorieuse lors de ses prochaines échéances nationales.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles