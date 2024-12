C. Ronaldo

Peut-on déjà parler de la relève de Cristiano Ronaldo ? Un prodige de 17 ans a déjà conquis le monde du football avec des promesses impressionnantes.

Deux noms qui ont marqué l’histoire du cuir rond mondial pendant pas moins de deux décennies, c’est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’un a remporté 8 fois le Ballon d’Or, et l’autre, à cinq reprises. Très jeune footballeur talentueux, Lamine Yamal suit déjà les traces de ces deux extraterrestres à qui on le compare déjà.