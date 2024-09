"Messi ? Je préfère être moi", Lamine Yamal dit les termes

FC Barcelone vs Real Valladolid

Depuis qu’il a fait ses débuts à 15 ans vers la fin de la saison 2022-23, Lamine Yamal a dû faire face à des comparaisons entre lui et Lionel Messi.

Celles-ci n’ont fait que se multiplier ces derniers mois, étant donné qu’il a désormais atteint le niveau d’un joueur de classe mondiale.

Il était inévitable que Lamine Yamal soit comparé à Messi, étant donné qu’ils sont tous deux des attaquants gauchers qui jouent/ont joué principalement comme ailier droit. Lui-même le comprend, comme il l’a déclaré à L’Equipe (via Marca).

« Le plus important, c’est de ne pas le remarquer. Être comparé aux meilleurs de l’histoire signifie que vous faites les choses bien. Cela ne me dérange pas, mais j’essaie d’être moi-même. »

Lamine Yamal a également évoqué le caractère accéléré de sa promotion dans l’équipe première de Barcelone. Il a admis qu’il voulait être dans l’équipe première le plus tôt possible car c’est là que ce serait le plus difficile.

« Je suis un garçon qui n’aime pas être à un niveau inférieur parce que je n’aime pas me détendre ou aller trop loin. J’aime quand c’est plus difficile. Je préfère ne pas jouer plutôt que de tout jouer et de rendre les choses très faciles. »

Barcelone a tenu à éviter les comparaisons, car il comprend que cela ne fait qu’augmenter la pression sur Lamine Yamal. Pour l’instant, il se débrouille incroyablement bien, et tout le monde espère que ce sera le cas pendant un bon moment.