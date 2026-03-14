Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo suffit parfois à déclencher une tempête. C’est exactement ce qui arrive actuellement avec Cristiano Ronaldo Jr.. Le jeune joueur, engagé dans un match de jeunes avec son club, apparaît dans une scène qui fait déjà beaucoup parler. L’incident, capté par un spectateur, circule désormais sur de nombreuses plateformes.
Cristiano Ronaldo Jr., le nouveau scandale qui embrase la toile
- (C)Getty Images
Une réaction de frustration filmée
Sur ces images virales, Cristiano Ronaldo Jr. réagit vivement après un contact avec un adversaire. Le joueur semble bousculé durant l’action. Immédiatement, il quitte le terrain visiblement contrarié.
L’arbitre de la rencontre intervient rapidement. Il décide de sanctionner l’attitude du jeune joueur et lui adresse un carton jaune. La décision déclenche aussitôt de nombreuses réactions parmi les internautes.
- Getty/GOAL
Un jeune joueur déjà très observé
Âgé de 15 ans, Cristiano Ronaldo Jr. poursuit sa formation dans les équipes de jeunes d’Al-Nassr FC, à Riyadh. A l’instar de son père, Cristiano Ronaldo, il porte d’ailleurs le célèbre numéro 7 sur son maillot. Un symbole fort qui attire forcément l’attention.
Chaque apparition du jeune attaquant suscite donc une curiosité particulière. Cette séquence virale alimente encore les discussions autour de son évolution et de son avenir dans le football.