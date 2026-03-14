Cristiano Ronaldo Jr., le nouveau scandale qui embrase la toile

Sur ces images virales, Cristiano Ronaldo Jr. réagit vivement après un contact avec un adversaire. Le joueur semble bousculé durant l’action. Immédiatement, il quitte le terrain visiblement contrarié.

L’arbitre de la rencontre intervient rapidement. Il décide de sanctionner l’attitude du jeune joueur et lui adresse un carton jaune. La décision déclenche aussitôt de nombreuses réactions parmi les internautes.