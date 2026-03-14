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Patrick Tchanhoun

Cristiano Ronaldo Jr., le nouveau scandale qui embrase la toile

Une séquence filmée d’un match de jeunes déclenche une vague de réactions. Le fils de Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur du débat.

Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo suffit parfois à déclencher une tempête. C’est exactement ce qui arrive actuellement avec Cristiano Ronaldo Jr.. Le jeune joueur, engagé dans un match de jeunes avec son club, apparaît dans une scène qui fait déjà beaucoup parler. L’incident, capté par un spectateur, circule désormais sur de nombreuses plateformes.

  • cristiano-ronaldo-jr(C)Getty Images

    Une réaction de frustration filmée

    Sur ces images virales, Cristiano Ronaldo Jr. réagit vivement après un contact avec un adversaire. Le joueur semble bousculé durant l’action. Immédiatement, il quitte le terrain visiblement contrarié.

    L’arbitre de la rencontre intervient rapidement. Il décide de sanctionner l’attitude du jeune joueur et lui adresse un carton jaune. La décision déclenche aussitôt de nombreuses réactions parmi les internautes.

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  • Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL

    Un jeune joueur déjà très observé

    Âgé de 15 ans, Cristiano Ronaldo Jr. poursuit sa formation dans les équipes de jeunes d’Al-Nassr FC, à Riyadh. A l’instar de son père, Cristiano Ronaldo, il porte d’ailleurs le célèbre numéro 7 sur son maillot. Un symbole fort qui attire forcément l’attention.

    Chaque apparition du jeune attaquant suscite donc une curiosité particulière. Cette séquence virale alimente encore les discussions autour de son évolution et de son avenir dans le football.

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